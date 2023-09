Kate Middleton, piccolo incidente domestico/ “E’ successo mentre giocava con i figli…”

Kate Middleton, la visita nel carcere maschile con una vistosa fasciatura alla mano

Piccola disavventura per Kate Middleton, moglie del futuro re del Regno Unito, William. La Principessa del Galles aveva già in programma un’uscita pubblica presso un carcere maschile del regno unito; la visita ha però messo in evidenza un particolare estetico, poi chiarito dalla diretta interessata. La donna aveva infatti una vistosa fasciatura alla mano, frutto di un incidente domestico avvenuto durante una sessione di gioco con i suoi teneri bambini.

Nonostante il piccolo inconveniente, Kate Middleton si è presentata in splendida forma all’impegno presso un carcere maschile d’Inghilterra. La principessa del Galles ha ovviato al piccolo problema fisico utilizzando una fasciatura alla mano indolenzita. Lei stessa – come riporta Leggo – incalzata in riferimento alla vistosa medicazione, ha spiegato l’avvenuto; la moglie di William ha infatti raccontato come sia scivolata mentre era intenta a giocare con un trampolino insieme ai suoi figli.

Kate Middleton, la caduta in giardino mentre giocava con i figli

Come racconta il portale, Kate Middleton – nonostante il problema alla mano – non si è limitata nella sua visita alla HMP High Down. La principessa del Galles non ha infatti evitato di stringere la mano ai detenuti del carcere maschile, dimostrando grande rispetto e determinazione nel rispettare il suo impegno. La caduta nel giardino della dimora Windsor- mentre giocava con i suoi figli – non ha dunque inficiato sull’impegno sociale della moglie dell’erede al trono.

La scelta di Kate Middleton di presentarsi all’HMP High Down – carcere maschile – nonostante il problema alla mano è stata applaudita sui social. Il post su Twitter di Matt Wilkinson è stato infatti preso d’assalto dai fan della principessa del Galles che hanno colto l’occasione per rinnovare la propria stima nei confronti della donna. Anche il semplice gesto di stringere la mano, in una condizione simile, è stato appreso come un atto di estrema umiltà e soprattutto di sincera vicinanza alla popolazione.

