Kate Middleton, primo ‘avvistamento’ dopo l’operazione all’addome/ “Era felice e in salute…”

Prosegue il circolo di indiscrezioni e rumor riferiti alle condizioni di salute della principessa Kate Middleton dopo l’operazione all’addome. Dal giallo al mistero, o che dir si voglia; così si può descrivere lo scenario delle ultime settimane con diverse teorie, opposte e frammentarie, tutte riferite allo stato di salute della moglie di William.

Stando a quanto riporta L’Ansa, la principessa Kate Middleton sarebbe stata avvisata in pubblico lo scorso sabato in compagnia di suo marito William. Insieme avrebbe visitato un’attività commerciale nelle vicinanze della residenza di Windsor. A rivelarlo è il Sun che, stando alle testimonianze, sottolinea: “Felice, rilassata e in salute”. Inoltre, una delle fonti avrebbe aggiunto: “Dopo tutte le voci che sono circolate, sono rimasto sbalordito nel vederla lì”.

Dunque, sembrano finalmente sbiadire le teorie circolate in queste settimane in riferimento alle condizioni di salute di Kate Middleton. Si è parlato di coma, di situazioni quasi romanzesche; il tutto alimentato dal ‘caso’ della foto modificata nel giorno della festa delle donne. Dopo due mesi dall’operazione all’addome la principessa e moglie di William sarebbe dunque nel pieno del recupero e le sue condizioni potrebbero essere decisamente confortanti.

Sempre l’Ansa ha inoltre spiegato come il Sunday Times – stando sempre a fonti vicine ai principi di Galles – abbia sottolineato l’intenzione di Kate Middleton di parlare quanto prima al popolo per rassicurare in prima persona in riferimento alle proprie condizioni di salute. La moglie di William pare però che voglia attendere il ritorno agli impegni ufficiali per mettere a tacere in maniera definitiva le voci e retroscena emersi in queste settimane.

