Grande Fratello 2024, Katherine Kelly Lang ospite: com’è cambiata l’attrice di Brooke Logan in Beautiful

Clayton Norcross, colui che nelle prime stagioni di Beautiful ha interpretato Thorne Forrester è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024 e nella puntata di oggi, giovedì 26 settembre 2024, sarà ospite la sua ‘fidanzata’ sul set, Brooke Logan, ovvero l’attrice che gli presta il volto Katherine Kelly Lang. Da ben 37 anni l’attrice viene identificata con il ruolo che l’ha resa iconica e famosa in tutto il mondo e sia lei che il suo personaggio sono cresciute insieme.

Com’è cambiata Katherine Kelly Lang l’attrice di Brooke Logan in Beautiful nel corso degli anni? Giovanissima entra a far parte della famiglia della soap americana nel ruolo da co-protagonista. Altissima e magra con i capelli lunghi biondi e gli occhi azzurri l’immagine di Katherine è quella di una ragazza acqua e sapone. Durante gli anni ’90, però, il suo look cambia drasticamente, sfoggia un pixie cut. Parallelamente, anche per esigenze di scena, l’attrice si diverte a cambiare taglio di capelli sfoggiando vari tipi di caschetto sia retto che con il ciuffo.

Katherine Kelly Lag com’è cambiata nel corso degli anni: da ragazza acqua e sapone a diva

Oggi Katherine Kally Lang, l’attrice di Brooke Logan in Beautiful è una splendida 63enne che nella sua vita si è sposata due volte ed ha tre figli Jeremy, Skott, Julian e Zoe Katrina. Ha abbandonato l’immagine da ragazza acqua e sapone per costruirsi quella di bellissima diva hollywoodiana. In diverse intervista ha sempre dichiarato di amare l’Italia. Ed è stata ospite in molti programmi come La vita in diretta e Verissimo ed ha partecipato anche a Ballando con le stelle come ballerina per una notte. Adesso è pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2024 per fare una sorpresa all’amico e collega di soap Clayton Norcross.