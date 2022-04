Katia Ricciarelli, il rapporto con Manila e Miriana al “Gf Vip”/ “Mi hanno delusa”

Katia Ricciarelli è stata certamente una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” che ha maggiormente diviso il pubblico. Alcuni infatti hanno apprezzato il suo modo di dire le cose in faccia, a volte anche con toni particolarmente bruschi, incurante delle critiche che questo avrebbe potuto generare. Altri invece, hanno ritenuto questo modo di agire decisamente sgradevole soprattutto perché sapeva bene di essere ripresa dalle telecamere 24 ore su 24.

Biagio D'Anelli ha una nuova fidanzata?/ Voci: "Sta ancora con l'ex Silvana Curcio"

Un comportamento simile, però, ha inevitabilmente provocato forti divergenze con alcuni compagni di avventura, al punto tale che alcuni hanno deciso di chiudere i rapporti con lei. Decisamente diverso è invece il legame che si era instaurato con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Nel primo caso le due sono state grandi amiche, ma si sono divise nelle ultime settimane del reality, mentre nel secondo caso la soprano non ha esitato a criticare l’ex velina quando non era d’accordo con alcuni suoi atteggiamenti.

Pago ex marito Miriana Trevisan e il figlio Nicola/ "Non avevamo smesso di amarci, poi..."

Katia Ricciarelli: le dure parole contro Manila Nazzaro e Miriana Trevisan dopo il “Gf Vip”

A lungo Katia ha formato un trio che sembrava essere indissolubile con Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Il rapporto ha iniziato però a incrinarsi nel momento in cui nella Casa è entrata Delia Duran: l’ex Miss Italia, infatti, si è schierata a più riprese con la compagna di Alex Belli, incurante di quanto questo potesse fare soffrire l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”.

A prendere le difese della soprano è stata proprio l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez: “Forse se Katia si è distaccata da voi è perché ha visto degli atteggiamenti da parte vostra non corretti”.

Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ "Abbiamo perso il nostro bimbo", l'effetto sul loro rapporto

Diverso, invece, è il rapporto che l’ex di Pippo Baudo ha maturato con la Trevisan. In più occasioni non ha esitato a criticarla, sia quando si era avvicinata a Nicola Pisu per poi distaccarsi, sia per il suo atteggiamento incoerente e a tratti infantile. Nel momento in cui ha iniziato ad avere una love story con Biagio D’Anelli, infatti, lei ha eiminato tutti i freni che aveva avuto fino a quel momento. E la Ricciarelli non ha usato mezze misure nel dire apertamente il suo punto di vista: “Mi ha deluso Manila, avremmo dovuto chiarirci da persone adulte – ha detto in un’intervista a ‘Chi’ –. E anche Miriana.Penso di meritare rispetto, se qualcuno non lo fa vado sopra le righe. Per questo ho deciso di uscire”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA