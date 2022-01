Katia Ricciarelli nuova gaffe “Manuel apre la porta e va via”/ Davide “Ma fa fatica…”

Katia Ricciarelli è tornata a parlare di Manuel Bortuzzo, criticando le sue gesta. In sua difesa però, questa volta è intervenuto l’amico Davide Silvestri. In un momento di pausa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 la Ricciarelli era intenta a parlare con Davide per confidargli di come si sia sentita messa da parte da tutti i concorrenti che non l’hanno considerata per un’intera giornata. La soprano ha fatto notare come anche da parte sua si aspettasse un atteggiamento diverso.

Silvestri dopo aver sentito le parole di Katia si è subito scusato ed ha ammesso di non essersi accorto del suo malessere perché altrimenti avrebbe fatto tutto ciò che avrebbe potuto fare per rendersi disponibile. Dopo aver chiarito con lui, Katia Ricciarelli ha iniziato a guardare gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 lasciandosi andare all’ennesima gaffe su Manuel Bortuzzo.

Katia Ricciarelli fa una gaffe su Manuel Bortuzzo

Katia Ricciarelli dopo aver visto passare all’interno della casa Manuel Bortuzzo si è lamentata di un suo comportamento con Davide Silvestri: “Vedi lui per esempio, piccolezze per carità, apre la porta e va via senza chiuderla, come la apri la chiudi”. Davide ha subito spiegato alla soprano come Manuel faccia fatica a chiudere la porta: “Fa fatica perché c’è la discesa e non ci arriva con le mani”.

Questa gaffe di Katia Ricciarelli non è passata inosservata al pubblico da casa che ha manifestato tutta la sua insofferenza nei confronti della donna e dei suoi modi burberi verso la maggior parte dei concorrenti della Casa, anche di coloro che lei ritiene amici e a cui vuole bene. Questa non è la prima volta che Katia fa una gaffe nei confronti di Manuel Bortuzzo; una delle ultime è stata sempre in merito alle porte non chiuse da parte del concorrente, un commento che è valso alla soprano l’ira di un amico di Manuel che l’ha definita “Cafona”.

