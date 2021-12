Katia Ricciarelli, uscita scomposta sulla Marchesa/ “Adorata? Ma vaffanc*lo…”

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona torna protagonista, seppur indirettamente, nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso di una conversazione tra Katia Ricciarelli e uno degli ultimi arrivati, Giacomo Urtis. I due Vipponi si sono ritrovati a conversare della maestra di stile nonché di una delle indimenticate protagoniste della terza edizione del reality. Tuttavia, i toni usati dalla cantante lirica nel parlare della Marchesa D’Aragona sono stati tutt’altro che eleganti.

La Ricciarelli ha sottolineato una certa antipatia nei confronti dell’ex Vippona e soprattutto di uno dei suoi ‘vezzi’ che hanno contribuito a renderla celebre anche alle cronache televisive. Stiamo parlando del suo immancabile “Adorata!”, un’esclamazione che nel tempo si è trasformata in un vero e proprio marchio di fabbrica e di stile della Marchesa. A quanto pare però Katia non la penserebbe affatto così, tanto da commentare in maniera sorprendentemente scomposta: “Adorata? Dico io adorata proprio non me lo devi dì? Se mi arrabbio quando mi dice adorata? Sì!”, ha confidato al suo nuovo amico (clicca qui per il video).

Katia Ricciarelli vs Marchesa D’Aragona, vera maestra di stile

Anche Katia Ricciarelli, dunque, avrà avuto modo di confrontarsi nel corso della sua carriera con l’eleganza, la simpatia e la schiettezza della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. A quanto pare però non avrebbe apprezzato il suo modo di rivolgersi, sempre impeccabile, al punto da improvvisare una sorta di imitazione ed aggiungere nel corso della conversazione con Giacomo Urtis: “Lei ‘Adorata…’, oh! Ma davvero! Non mi dispiace essere chiamata adorata ma deve essere detto in altro tono non ‘adorata!’ (imitando maldestramente la Marchesa, ndr), ma vaff…!”, ha concluso, spiazzando l’amico.

Cosa ne penserà la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona delle esternazioni per nulla raffinate della celebre cantante lirica? Forse la sua presenza nella Casa avrebbe contribuito, quest’anno più che mai, a portare un po’ più di stile ed eleganza. D’altronde poco prima del suo ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà, proprio la Marchesa dichiarò di sé: “Entro nella Casa del Grande Fratello Vip per somministrare dosi di bon ton”. Lei sì che saprebbe come rimediare alle numerose cadute di stile di questa edizione del reality!



