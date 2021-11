Katia Ricciarelli vs Alex Belli, Gf Vip/ “Perché non sei uscito? Non ci si sposa se…”

Botta e risposta tra Katia Ricciarelli e Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021 dopo il confronto con Delia Duran, che ha anche attaccato Soleil Sorge. Questo è stato il tema del giorno nella Casa oggi. Se da un lato Soleil ha cominciato a nutrire sospetti riguardo la veridicità del dolore di Delia e Alex, dall’altro c’è Katia Ricciarelli che con la sua proverbiale schiettezza ha messo alle strette l’attore. «Perché non sei andato con lei? Potevi andarci e uscire», gli dice riferendosi alla moglie. «Infatti ci vado oggi», dice lui con fare sicuro, ma per nulla convinto, anche perché le sue intenzioni sono altre, cioè proseguire la sua avventura e non apportare modifiche alla sua amicizia con Soleil.

Grande Fratello Vip 2021 pagelle 16a puntata/ Davide a Soleil "Avete esagerato"

A questo punto Katia Ricciarelli comincia a prendere in giro Alex Belli. «Ah sì? Mi sembra infantile quest’uomo, non sembra che abbia 40 anni. Non ci si sposa se si è così infantili. Se fossimo liberi al mondo, saremmo degli animali. Abbiamo il cervello e dobbiamo usarlo», dice la soprano rivolgendosi anche a Giucas Casella seduto con loro.

Alex Belli apre la porta rossa del GF Vip, Soleil Sorge lo ferma/ "Non ce la faccio"

Katia Ricciarelli “bacchetta” Alex Belli su Soleil e Delia…

Il problema per Katia Ricciarelli è che Alex Belli vuole continuare a fare il «giocherellone» con Soleil Sorge senza rendersi conto che così fa soffrire due donne. In primis la moglie, Delia Duran, costretta a guardarlo da fuori, e l’influencer, che passa da «rovina famiglie». Quindi, per Katia l’attore vuole solo pensare al suo divertimento senza però valutare le conseguenze. «Usando il buon senso, io direi a Delia: “Ti amo, continuo a fare il giocherellone, ma vado a dormire altrove (non con Soleil, ndr)”. Così sta tranquilla».

Soleil Sorge e Miriana Trevisan, lite notturna al GF Vip/ "Tieniti il tuo Alex Belli"

Quando Alex le dice che la moglie non sarebbe preoccupata perché dorme con Soleil, ma perché c’è una esagerazione nelle cose che vengono trasmesse, Katia sbotta: «Dimmi allora perché è preoccupata. Ma quale esageratamente. Io mi sarei arrabbiata da morire. Se non vuoi capire è inutile che parliamo. Mi dispiace per te, per Soleil, che fa la gradassa ma ieri era a terra, e per tua moglie, una donna che ieri aveva il cu*o in terra. L’hanno vista tutti». Clicca qui per il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA