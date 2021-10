Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ “Non voglio essere presa per i fondelli”

Scontro fra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Il motivo? Il bacio scappato tra la showgirl e Nicola Pisu durante il compleanno di Manila Nazzaro. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il giorno dopo il bacio la Trevisan ritrovandosi in cucina con la Ricciarelli ha smentito la cosa. A raccontarlo è proprio la lirica che ha sbottato contro tutti gli altri concorrenti: ” siete tutti perfetti qua dentro, l’unica che dice la verità sono io con i miei difetti, ma qui è un covo di ipocrisia. Non ne posso più”.

Poi la Ricciarelli rivolgendosi a Miriana Trevisan sottolinea: “io ho sempre parlato con lei, ho sempre cercato di darle dei consigli perchè si lamentava di non essere accettata. E’ possibile che io vado a lavare i piatti e quando arriva nega. Allora qua siamo tutti degli imbecilli”.

Miriana Trevisan si difende da Katia Ricciarelli: “per me quelli erano stati dei baci a stampo”

Il bacio negato fra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli diventa oggetto di discussione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. La ex ragazza di Non è la Rai si difende dalla lirica delusa dal suo aver mentito sulla cosa. “Siamo contenti per loro, sono felice se loro due hanno una storia, non me ne importa nulla, quello che non me ne importa è di non essere presa per i fondelli e Jo ha dovuto cambiare letto” – dice la Ricciarelli, ma la Trevisan replica: “sono felicissima di aver giocato con tutto il gruppo, quando lui mi ha stretto mi sono spostata. Per me non era un baciarsi, per me quelli erano stati dei baci a stampo, non con la lingua”.

Allora Signorini dallo studio domanda: “perchè avete fatto la capanna se era un bacio innocente?”. In realtà il bacio c’è stato eccome e in diretta Nicola Pisu su richiesta del pubblico in studio e con il lasciapassare di Miriana Trevisan la bacia nuovamente, a stampo naturalmente. Che questa cosa del bacio sia una mossa tattica della conduttrice per restare più a lungo all’interno della casa del GF VIP? Intanto dallo studio Adriana Volpe la esorta a viversi questa esperienza liberamente: “sei bellissima, ti devi sentire libera, sei single e sei libera di fare quello che vuoi e di giocare al corteggiamento. E’ un gioco”.

