Keanu Reeves, sorpresa al matrimonio di una coppia di fan/ “L’aveva promesso al bar…”

Avevano incontrato Keanu Reeves tempo fa in un pub. Un incontro del tutto casuale, nel quale però l’attore promise che avrebbe partecipato al loro matrimonio. Nessuno si aspettava che avrebbe rispettato la parola data. Invece è andata proprio così: la star di “Matrix” si è infatti presentato a sorpresa alle nozze della coppia inglese. Un regalo di matrimonio inaspettato per James e Nikki Roadnight, che avevano incrociato Keanu Reeves nel bar di un hotel nel Northamptonshire, in Inghilterra.

“Non sapevamo se lo avrebbe fatto o no, ma è stato bello che mio marito gli avesse parlato“, ha dichiarato la sposa, che ha poi condiviso sui social le foto con l’attore scattate al matrimonio. “Ho avuto un fine settimana incredibile“, ha aggiunto sui social. Tutto è successo dopo che la coppia si è scambiata i voti. Un dipendente dell’hotel li ha informati che li stava aspettando un ospite “molto speciale“. Incuriositi dalla situazione, hanno poi scoperto che era proprio Keanu Reeves, che evidentemente si era ricordato della sua promessa e aveva deciso di rispettarla.

KEANU REEVS SORPRENDE COPPIA DI FAN AL LORO MATRIMONIO…

“È stato tutto molto eccitante. Sono andata a presentarmi e gli ho offerto da bere“, ha raccontato la sposa. Ma Keanu Reeves ha rifiutato, spiegando di essere reduce da un lungo volo e che non poteva restare a lungo. “Ma è stato così gentile e cordiale e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato gentile con gli ospiti del matrimonio e ha persino posato per le foto con il personale dell’hotel“, ha proseguito la donna nel racconto.

La madre ha scattato la foto e urlato a tutti di gridare “Speed” mentre li riprendeva: “Abbiamo riso di questo perché è anche il titolo di uno dei suoi film più vecchi, siamo da sempre suoi grandi fan“. Nikki ha spiegato che la sorpresa di Keanu Reeves ha reso la giornata speciale, “fuori dal mondo“. Inoltre, ha dato a lei e suo marito “qualcosa da ricordare all’inizio di molte altre avventure“. Invece l’attore si appresta a recitare in Devil in the White City, prodotto per Hulu da Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese e dallo stesso Reeves.

