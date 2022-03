Kekko dei Modà, cugino di Davide Silvestri/ Perché i due non hanno lo stesso cognome?

La partecipazione al “Grande Fratello Vip” è stata certamente un’esperienza positiva per Davide Silvestri, lontano dal mondo dello spettacolo ormai da qualche anno, di farsi conoscere meglio dal pubblico. L’attore è riuscito a ottenere apprezzamenti dai telespettatori del reality soprattutto per la sua schiettezza e per la volontà di mettersi in evidenza soprattutto per la sua personalità e non tanto per storie d’amore create ad arte.

In questi mesi l’ex protagonista di “Vivere” ha inoltre avuto modo di rivelare una sua parentela famosa, di cui in pochi erano a conoscenza. Lui è infatti il cugino di Kekko Silvestre, cantante e leader dei Modà. I due hanno un cognome diverso, ma per un motivo ben preciso, che lui stesso ha spiegato.

Davide Silvestri e il legame di parentela con Kekko Silvestre dei Modà: il suo racconto

Davide Silvestri e Kekko Silvestri dei Modà sono cugini di primo grado. I due avrebbero dovuto quindi avere lo stesso cognome, ma questo non è accaduto a causa di una svista ben precisa. E’ stato l’attore a rivelare tutto: “C’è stato un errore all’anagrafe, così mio padre e altri otto fratelli hanno come finale la ‘i’, mentre il padre di Kekko con un altro mio zio hanno la ‘e’ – ha detto in un’intervista a ‘Spy’ -. Questo, però, cambia poco per noi. Siamo infatti legatissimi”.

Non a caso, infatti, il cantante ha cercato di aiutare il cugino nel momento in cui il mondo dello spettacolo sembrava essersi dimenticato di lui. Nemmeno la partecipazione a “L’Isola dei famosi” di qualche anno fa era infatti servita ad aiutarlo a tornare a lavorare. I due hanno così deciso di unire le forze e sono ora soci in una società che produce birra di cui sono entrambi orgogliosi. Non a caso, alcune bottiglie sono state mandate anche ad Alfonso Signorini.











