L’Isola dei Famosi 2022, ecco i due promo/ Video Ilary Blasi e il cast di naufraghi…

L’Isola dei Famosi 2022 preannunciata da Ilary Blasi: trapelano i due video promozionali

Ci siamo, si avvicina il via a L’Isola dei Famosi 2022, previsto per il 21 marzo – come annunciato da Ilary Blasi a “Michelle Impossible” -, ora confermato con due promo realizzati per lo spazio pubblicitario delle reti Mediaset, che danno in anteprima assoluta alcuni spoiler tv del reality made in Honduras. “L’uomo contro la natura, oltre ogni limite: riparte l’avventura per sopravvivere e vincere”, recita il primo video promozionale.

Il secondo, invece, dà spazio alla voce della conduttrice, che così lancia il rinnovo della sua avventura honduregna: “Io sono pronta, ma dove siete tutti voi naufraghi?”. Nel secondo promo, Lady Totti (al centro del gossip per il presunto tradimento subito da Francesco con la complicità della bionda Noemi Bocchi, ndr) sfoggia il suo inconfondibile fascino di diva della tv, in un seducente total black look, mentre si trova en plein air, nel mezzo del panorama afrodisiaco delle spiagge dell’Honduras.

Trapela il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2022 (video)

Sale, quindi, l’attesa generale per la prima puntata, che vedrà debuttare L’Isola dei Famosi 2022, per cui si preannunciano 22 concorrenti, divisi in due gruppi: il primo formato da 10 partecipanti singoli e il secondo formato da 12 concorrenti unici, ciascuno dei quali composto da due membri. E tra questi – come riprende Biccy.it – 5 sono grandi ritorni all’Isola dei Famosi: si tratta, nello specifico, di Lory Del Santo, che torna in coppia con il fidanzato più giovane di 30 anni, Marco Cucolo, Antonio Zequila, Guendalina Tavassi, in coppia con il fratello Edoardo, e ancora Carmen Di Pietro, in coppia con il figlio Alessandro, e Jeremias Rodriguez, in coppia con il padre Gustavo.

Oltre ai 5 ritorni, poi, si registra il debutto del campione sportivo Clemente Russo, in coppia con la moglie Laura Maddaloni. Spazio anche ai due Cugini di Campagna, Ilona Staller, ex attrice a luci rosse, Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello. E poi ancora: l’ex volto de L’Eredità Roberta Morise, la modella Estefania Bernal, Jovana Djordjevic, influencer e moglie di Filip Djordjevic, Marco Melandri, campione no vax di MotoGp, Roger Balduino, modello, Blind, ex cantante di X Factor, Nicolas Vaporidis, attore. Alvin tornerà invece nelle vesti di inviato speciale in Honduras e al fianco di Ilary Blasi, alla conduzione de L’isola dei famosi 2022, vestiranno i panni di opinionisti a bordo campo Vladimir Luxuria e Nicola Savino.





