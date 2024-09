Da Beyoncè a Shirley Bassey: si fanno sempre più difficili e complicate le prove per Kelly Joyce a Tale e Quale Show 2024. La cantante di “Vivre la vie” è pronta a tornare sul palcoscenico del seguitissimo varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1 con una nuova imitazione. Questa settimana la cantautrice francese dovrà calarsi nei panni di Shirley Bassey, artista inglese di fama mondiale che durante la sua straordinaria carriera ha collaborato con mostri sacri del calibro di Elton John, Rufus Wainwright, Pet Shop Boys, Nick Hodgson e Propellerheads vendendo la cifra record di più di 140 milioni di dischi in tutto il mondo.

Massimo Bagnato è Lando Fiorini a Tale e quale show 2024/ Imitazione intrigante per convincere i giudici

Una prova non facile per Kelly Joyce che dovrà confrontarsi con un mostro sacro della musica internazionale, anche se i presupposti per portare a casa un buon risultato ci sono tutti. Ricordiamo che la cantautrice francese è un animale da palcoscenico e l’ha dimostrato già durante la prima performance live che l’ha vista trasformarsi in Beyoncè convincendo pubblico e giuria.

Tale e Quale Show 2024, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e classifica: Katia Follesa quarto giudice

Kelly Joyce, l’imitazione di Beyoncè a Tale e Quale Show 2024

Ma come è andata la prima imitazione di Kelly Joyce a Tale e Quale Show 2024? La cantautrice francese di Vivre la vie ha conquistato tutti con la sua Beyoncè. Giorgio Panariello: “l’ho visto cremosa, non era facile imitarla. Siccome lo spirito di chi partecipa a questo programma è divertirsi a fare quelle cose, voglio dire si è avvicinata molto, mi ha convinto”. Anche Alessia Marcuzzi ha sottolineato la bravura della cantante: “sulla voce che, ovviamente è abbastanza impossibile, sei stata molto brava, mentre sul ballo farei un pò più di prove. Sei stato comunque molto brava, sul ballo ci proverei ancora di più”.

Giulia Penna imita Taylor Swift a Tale e Quale Show 2024/ Buona la prima, sarà la vincitrice di puntata?

Promossa anche da Stefano De Martino: “secondo me lei ha fatto un’ottima performance considerando la complessità, ma effettivamente per preservare la performance vocale siete un pò caute sulla voce”. Infine Malgioglio: “lei ha un vibrato eccezionale che tu non hai, hai cantato molto bene, mi sarebbe piaciuto se ti fossi mossa ancora di più. Di Beyoncè non avevi nulla”.

Ecco l’imitazione di Kelly Joyce nei panni di Beyoncé a Tale e Quale Show 2024: