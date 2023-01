Ken Block, morto pilota di rally/ Incidente in motoslitta nello Utah: aveva 55 anni

Gravissimo lutto nel mondo del motorsport: è morto all’età di 55 anni Ken Block, pilota di rally e in generale di qualsiasi cosa avesse un motore. Secondo quanto riportato dai media, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto con la motoslitta vicino a Woodland, nello stato dello Utah, il 2 gennaio del 2023. A rendere nota la notizia è stato il dipartimento dello sceriffo della contea di Wasatch che ha fatto sapere che Ken Block si trovava a bordo della sua motoslitta nella zona di Mill Hollow, quando la stessa si è ribaltata per poi finire sopra il pilota.

Immediata la chiamata ai soccorsi ma quando il personale sanitario si è recato sul luogo segnalato, per il pilota a stelle e strisce non vi è stato nulla da fare, dichiarato morto sul luogo dell’incidente senza neanche la possibilità di trasferirlo in ospedale. Ken Block era amatissimo dal grande pubblico, basti pensare che su Instagram aveva ben 7.5 milioni di follower, e anche in Italia era estremamente conosciuto per via della sua serie di video dal titolo Gymkhana, in cui lo stesso dava vita ad esibizioni folli su auto da rally o ultra preparate.

KEN BLOCK MORTO A 55 ANNI: L’ANNUNCIO DI HOONIGAN

Recentemente era uscito allo scoperto attraverso la sua pagina Facebook facendo capire che il prossimo video della serie poteva essere girato a bordo di una Lancia Delta: “Hoonigan Racing – aveva scritto il pilota di rally via social – e il mio nuovo partner Ginengine (gin biologico al 100%, derivato interamente da ingredienti italiani), vogliono che la mia prossima creazione sia questa Lancia Delta Integrale retro-moderna per un divertente progetto cinematografico”.

Hoonigan Industries, da sempre partner di Ken Block, ha fatto sapere via Instagram: “È con profondo rammarico che possiamo confermare che Ken Block è deceduto oggi in un incidente con la motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto”. Secondo lo sceriffo della contea, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 14:00 di ieri, lunedì 2 gennaio 2023: Ken Block era solo al momento dell’incidente.

