Kessie, ha firmato col Barcellona/ Addio al Milan a parametro zero: i dettagli

Addio al Milan per Frank Kessie. Dopo essere arrivato in rossonero nel 2017, dall’Atalanta, il centrocampista è pronto a cominciare una nuova avventura, che non sarà più in Serie A. Per lui, infatti, si spalancano le porte della Liga: vestirà la maglia del Barcellona, club con il quale ha trovato l’accordo. Dopo i primi contatti, infatti, è arrivata l’intesa su ingaggio e durata del contratto. Secondo Sport, l’accordo tra il centrocampista del Milan e il Barcellona sarebbe arrivato nella giornata di lunedì e ci sarebbe stata già la firma.

Diretta/ Real Madrid Barcellona (risultato finale 0-4) video: show dei blaugrana

Il giocatore ivoriano, dunque, lascerà il Milan a parametro zero, avendo rifiutato tutte le offerte di rinnovo che erano arrivate dal dt Maldini e dall’intera dirigenza. La volontà, dunque, era chiara ormai da mesi, ma solamente nell’ultima settimana il Barça ha accelerato i contatti con l’entourage del centrocampista per convincerlo ad approdare al Camp Nou. Detto, fatto: l’accordo c’è stato ed è arrivata la firma.

DIRETTA/ Galatasaray Barcellona (risultato finale 1-2): Aubameyang qualifica i suoi!

Kessie, firma per quattro anni col Barcellona

Frank Kessie avrebbe firmato un contratto con validità dal prossimo 1 luglio, il giorno dopo in cui scadrà il legame con il Milan, fino al 30 giugno. Il contratto dell’ivoriano dovrebbe avere come validità quattro anni. L’accordo prevede un ingaggio di circa 6,5 milioni di euro netti all’anno. Non avendo infatti avuto alcuna spesa per il trasferimento, il club avrebbe concesso al giocatore la possibilità di prendere uno stipendio più alto. La motivazione che avrebbe portato l’ivoriano a dire addio al Milan e ad accettare l’offerta del Barcellona sarebbe proprio l’ingaggio.

Franck Kessié al Barcellona?/ Calciomercato, dalla Spagna: "Accordo ok, addio Milan"

Ciccio Graziani, ex giocatore, a Radio Sportiva ha parlato proprio della partenza del centrocampista, spiegando che i rossoneri – a suo avviso – non rimpiangeranno l’addio dell’ivoriano: “L’addio di Kessie al Milan a parametro zero non è una tragedia per i rossoneri, ha i giocatori per sostituirlo. Il Milan può rimpiazzarlo con Pobega. Poi c’è Tonali che è in crescita e Bennacer che sta facendo molto bene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA