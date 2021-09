Kessie non rinnova con il Milan?/ La Juventus prova il sorpasso sul PSG

Calciomercato news, Kessie: rinnovo con il Milan ancora lontano

Continua la telenovela di calciomercato che vede protagonisti Franck Kessie e il Milan. Nelle ultime ore sarebbe spuntato l’interesse della Juventus, dopo quello mostrato dal PSG. Sulla questione rinnovo, le parti sembrerebbero essere ferme sulle loro posizioni: il club rossonero offre 6,5 milioni di euro compresi bonus a stagione, il centrocampista ivoriano ne chiede 8 più bonus. Una distanza ancora lontana, che potrebbe rischiare di incrinare il rapporto tra il centrocampista e il Milan.

La dirigenza del Diavolo, già in passato ha dimostrato di non volersi piegare alle richieste considerate esose dei calciatori, come dimostrato dai mancati rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Una situazione che preoccupa i tifosi, in maniera particolare dopo le prime voci di interesse per il centrocampista mostrato dal PSG, a rievocare i brutti ricordi del caso Donnarumma. Se Kessie non dovesse rinnovare il suo contratto entro fine dicembre, da gennaio sarebbe libero di potersi accordare con un altro club per trasferirsi nella prossima stagione.

La Juventus prova a battere la concorrenza del PSG per Kessie?

Con il contratto di Kessie che scadrà con il Milan al termine di questa stagione, precisamente a giugno 2022. Diversi club hanno iniziato a monitorare la situazione, in modo particolare il PSG, che mai come quest’anno ha approfittato del calciomercato a parametro zero per mettere a segno diversi colpi in entrata. Da Donnarumma a Sergio Ramos, passando per Wijnaldum, fino ad arrivare a Messi. I parigini sarebbero disposti ad accontentare le richieste dell’ivoriano, e partirebbero all’assalto del calciatore già da gennaio.

Secondo TuttoJuve.com, la Juventus starebbe provando il sorpasso sul club francese, e potrebbe essere disposta ad offrire un contratto da 7 milioni di euro a Kessie. Per i bianconeri, l’ivoriano rappresenterebbe un ottimo colpo, ma per sbloccare questo possibile affare, la Juventus dovrebbe prima liberarsi di Aaron Ramsey. Quest’ultima condizione sarebbe fondamentale per permettere la trattativa, che in caso di permanenza del gallese non sarebbe perseguibile.



