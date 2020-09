Kevin Prince Boateng al Monza/ Calciomercato: ufficiale, contratto di un anno

Kevin Prince Boateng al Monza: notizia bomba di calciomercato che arriva dal club sicuramente più ambizioso di Serie B, con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che stanno facendo tutto il possibile per portare al più presto il Monza in Serie A, dove i brianzoli non sono mai stati. Ora arriva anche Kevin Prince Boateng, l’attaccante-trequartista che ha firmato per un anno con opzione sulla seconda stagione: probabilmente Prince ha già dato il meglio di sè, ma che in Serie B naturalmente sarà protagonista di spicco. Con l’arrivo anche di Boateng, il Monza si configura sempre di più come una neopromossa che insegue subito la promozione in Serie A, anche grazie al calciomercato sontuoso condotto da Adriano Galliani e dal direttore sportivo Filippo Antonelli, di cui Boateng è solo l’ultimo colpo che però rende questo Monza sempre più competitivo per l’obiettivo ormai evidente, scrivere la storia della società brianzola sospinta dalla coppia Berlusconi-Galliani.

BOATENG AL MONZA, IL RITORNO CON BERLUSCONI E GALLIANI

Kevin Prince Boateng, 33 anni, aveva iniziato l’ultima stagione alla Fiorentina per poi passare a gennaio al Besiktas in Turchia. Il ghanese-tedesco (ha optato per il Ghana mentre il fratello difensore Jerome gioca per la Germania come nazionale) è stato acquistato a titolo definitivo. Boateng ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo (magari già in Serie A?) ed è atteso a Monza tra oggi e domani per iniziare a lavorare con il gruppo di mister Brocchi, anche se per il debutto immediato già alla prima giornata non ci sarà tempoboateng, considerando che il Monza giocherà già nell’anticipo di domani pomeriggio. Boateng ha giocato tre stagioni e mezza nel Milan ancora di Berlusconi e Galliani nel periodo più alto della sua carriera e al Monza li ritroverà, sognando tutti insieme di sfidare il Milan non solo in amichevole, ma anche in campionato già nella stagione 2021/22. Un ritorno in Italia, dove d’altronde Boateng ha anche trovato l’amore con Melissa Satta: il suo feeling con il nostro Paese è fuori discussione.



