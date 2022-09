Khaby Lame: “Esco di casa con la scorta”/ “Non avrei problemi a tornare in fabbrica”

Khaby Lame è diventato inaspettatamente un influencer riconosciuto in tutto il mondo: è primo, su Tik Tok, per numero di follower, con i suoi video nei quali fa cose semplici prendendo in giro chi, in altri video, le svolge con un numero enorme di passaggi che lo fanno sembrare difficile. Al Corriere della Sera, il ragazzo di origini senegalesi racconta: “Sono un creator, penso e faccio video. Ma sogno di diventare attore come Will Smith ed Eddie Murphy. Andrò in America a studiare”.

A chi si chiede quale sia nello specifico il suo lavoro, lui dice: “Pubblico due, tre video a settimana. Poi, sono diventato vicepresidente dell’agenzia del mio manager, la Iron Corporation. Lavoriamo con altri creator che pensano a contenuti per calciatori, per star”. In poco meno di due anni, è diventato milionario: “Guadagno con gli sponsor e la pubblicità”, racconta. La cosa più bella del successo, per il giovane Khaby Lame, è stata “Comprare la casa alla mia famiglia, nell’hinterland di Milano. Abbiamo vissuto tutta la vita in sette in due stanze, ora abbiamo una casa normale. La più difficile invece è gestire la responsabilità di questa fama. Devo stare attento, mi seguono i bambini”. La sua nuova vita, dice, “È magnifica”, ma è cambiata molto: “Non esco quasi mai e se esco ho la sicurezza. Ma io sono sempre lo stesso. Ho fatto molti lavori, non avrei problemi a tornare ad aiutare in fabbrica”.

Khaby Lame: “Non bevo, non fumo e recito il Corano”