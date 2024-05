Khady Gueye, chi è la mamma: sorpresa all’Isola dei famosi 2024?/ “Siamo uniti ma la malattia di papà…”

Chi è la mamma di Khady Gueye? In arrivo una toccante sorpresa per lei all’Isola dei famosi 2024

Con grinta, determinazione, schiettezza e coraggio Khady Gueye all’Isola dei famosi 2024 è riuscita a ritagliarsi un suo spazio da protagonista. La modella è stata al centro di un turbolento flirt con Artur Dainese naufrago quando quest’ultimo ha rivelato che per strategia e gioco sarebbe stato disposto anche a tradirla. Crisi sentimentali a parte il reality di Canale 5 ha deciso di premiare la giovane 27enne con una toccante sorpresa.

Nella scorsa puntata Khady Gueye avrebbe potuto leggere una toccante dedica dell’amata madre ma ha preferito evitare per non compromettere il gruppo. Adesso però lo ‘Spirito dell’Isola dei famosi 2024’ decidendo di farle una toccante sorpresa, finalmente potrà sentire il calore di casa percorrendo il “Ponte delle emozioni”. Ed in molti ipotizzano che la sorpresa per Khady Gueye è l’incontro con la mamma e con il fratello Pape.

Khady Gueye, chi è la mamma? La naufraga dell’Isola dei famosi 2024: “Cerchiamo sempre di riunirci”

Rispondere alla domanda chi è la mamma di Khady Gueye, però, non è per nulla semplice. La modella di origine senegalese sia nella clip di presentazione che durante la sua permanenza nell’Isola dei famosi 2024 ha sempre parlato della sua non facile infanzia. Nata in Senegal a sei anni è sbarcata in Italia insieme alla mamma ed il fratellino minore Pape per ricongiungersi con il papà, che nel frattempo viveva da anni in Italia.

“Lui lavorava come operaio in un golf club. Il primo anno che mio papà ha passato qua faceva il venditore ambulante, il ‘vucumprà’ diciamo. Si è trovato bene al punto da volerci far ricongiungere tutti. Abbiamo abitato all’incirca 3 anni in un paesino piccolissimo dove siamo stati ben accolti…” ha confessato Khady per poi aggiungere: “Cerchiamo sempre di riunirci ma a queste riunioni manca sempre il mio papà. La sua mancanza è dovuta al fatto che non sta bene di salute e adesso si trova in Segal.”

