Khady Gueye, lite con Samuel Peron all’Isola dei Famosi 2024/ “Sei cattivo, ma non ti vergogni?!”

Si potrebbe quasi dire che non esiste reality senza ‘scaramucce’; la convivenza forzata genera inevitabilmente dei punti di conflitto, delle incomprensioni che possono dunque sfociare in discussioni anche piuttosto accese. Come riporta Gossip e Tv, qualcosa è accaduto proprio nelle ultime ore tra due protagonisti de L’Isola dei Famosi 2024: stiamo parlando di Khady Gueye e Samuel Peron e a raccontarlo è stato il daytime in onda quest’oggi all’ora di pranzo.

Prima di scoprire la natura della querelle è doveroso andare con ordine; Khady Gueye e Pietro sono stati di recente ‘puniti’ per aver usufruire di porzioni di cibo superiori a quelle stabilite per ogni concorrente ed hanno dunque avuto l’obbligo di diminuire in maniera consistente la porzione a loro spettante. Da questo punto è dunque scaturita la discussione accennata in precedenza che vede protagonisti appunto Khady e Samuel Peron.

Khady Gueye ‘furiosa’ per il riso negato da Samuel Peron: “Fai questo semplicemente per cattivera!”

Stando a quanto raccontato dal daytime dell’Isola dei Famosi 2024, sono volate parole piuttosto forti da parte di Khady Gueye all’indirizzo di Samuel Peron. Quest’ultimo si è opposto alla richiesta della concorrente di ottenere del riso che era avanzato dall’ultimo pranzo; il leader si è imposto con un perentorio ‘no’, al fine di seguire il diktat dello ‘spirito dell’Isola’ a proposito del provvedimento verso Khady e Pietro. Nonostante ciò, la giovane ha trovato ingiusta la scelta del naufrago e si è innervosita non poco.

“Se voi ne mangiate tre, anch’io posso averne due di porzioni. Fai questo semplicemente per cattiveria”, queste le parole di Khady Gueye sicura di poter beneficiare di una porzione in più di riso – tenendo conto del provvedimento – in proporzione allo ‘sgarro’ di chi appunto non è stato punito in relazione al cibo. La ‘furia’ della concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 è poi proseguita. “Tu da leader ti alzi e ti metti in piedi per non far mangiare un po’ di riso a qualcuno, ma non ti vergogni? Vergognati!”.











