Isola dei famosi 2024: Pietro Fanelli punito, Greta Zuccarelli attacca Khady Gueye/ Caos per il ‘cibo-gate’

Durante la quarta puntata dell’Isola dei famosi 2024, è esploso il cosiddetto ‘giallo del cibo rubato’. Si è verificata una vera e propria infrazione del regolamento da parte di un concorrente, Greta Zuccarello ha rivelato che qualcuno ha rubato del cibo ad alcuni cameraman e poi lo ha diviso con gli altri naufraghi dal suo racconto sembrava che il colpevole fosse Pietro Fanelli il quale in puntata ha ammesso di aver mangiato del cibo rubato offertogli dagli altri ma non di averlo rubato egli stesso. Vladimir Luxuria ha promesso che si sarebbe fatta luce sulla vicenda ed oggi durante il daytime è arrivato il provvedimo disciplinare.

Lo ‘spirito dell’Isola dei famosi 2024’, si legge nel comunicato, ha punito Pietro Fanelli, l’unico che ha ammesso di aver mangiato del cibo rubato. Il ‘poeta’ per cinque giorni dovrà mangiare solo venti grammi di riso, metà porzione rispetto agli altri. A Samuel Peron, leader della settimana, è stato assegnato il compito di controllare che non ne prenda di più. Nel comunicato, inoltre si invitano gli altri naufraghi colpevoli ad uscire allo scoperto anche perché la produzione, come ha sottolineato ieri sera anche Vladimir Luxuria, è a conoscenza di chi siano i colpevoli ma per il momento sull’isola vige l’omertà.

Greta Zuccarello contro Khady Gueye: polemiche e discussioni per il provvedimento disciplinare

Al momento per il cosiddetto ‘cibo-gate’ l’unico punito è Pietro Fanelli che si è visto dimezzare la sua reazione giornaliera di cibo. Nel daytime di oggi, però, come riporta anche il VicolodelleNews è stata trasmessa anche la reazione degli altri naufraghi dell’Isola dei famosi 2024 alla lettura del provvedimento disciplinare. La modella Khady Gueye ha ammesso di aver mangiato del cibo che le è stato donato dagli altri di cui però non vuole rivelare l’identità.

Greta Zuccarelli ha attaccato Khady Gueye accusandola di aver mentito in puntata, negando di aver mangiato quel cibo. Insomma, in un clima di tutti contro tutti mentre Joe Bastianich si è astenuto da qualsiasi commento sulla questione la stoccata finale l’ha lanciata Daniele Radini Tedeschi che ha affermato di conoscere il nome del colpevole: “Una persona che ha manifestato sempre pubblicamente il suo essere ligio alle regole ed essere ossequioso ai dettami del leader” A chi si riferisce? In ogni modo, nessuno si è dichiarato copevole quindi il giallo del cibo rubato continua.

