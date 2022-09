Khalid Faleh al Thani vuole la Sampdoria/ “Sono innamorato. In attesa di acquistarla”

La Sampdoria potrebbe presto cambiare proprietà: lo sceicco della famiglia reale del Qatar Khalid Faleh al Thani vuole comprare il club e oltre l’intenzione, c’è anche l’affare intavolato. Il closing sarebbe in dirittura d’arrivo. Secondo il giornale, con il nuovo proprietario, il presidente prescelto sarebbe Gianluca Vialli con Ivano Bonetti a ricoprire il ruolo di dirigente: dunque un altro ex della Samp in dirigenza.

“Mi sono innamorato della città e della Sampdoria e ho deciso di acquistare il club Qatar Khalid Faleh al Thani. Siamo in attesa di procedere per arrivare nel più breve tempo possibile al closing” si legge in una nota dello sceicco . La lettera è stata firmata da un mediatore svizzero che ha certificato le intenzioni di al Thani. A tradurla è stato Francesco Di Silvio, imprenditore cinematografico lucano che ha tentato l’acquisto della Salernitana e prima ancora del Foggia. Potrebbe essere lui l’intermediario diretto tra lo sceicco e il trust che amministra la Samp dopo l’addio a Ferrero.

Non solo Qatar Khalid Faleh al Thani sulla Sampdoria

Come rivelato da Il Giornale, l’operazione è reale e presto potrebbero arrivare novità, ma non è scontato che si arrivi a conclusione. Oltre a Di Silvio, lo sceicco si sarebbe a dei professionisti svizzeri che starebbero ultimando la documentazione per concludere l’acquisto del club. Mancherebbero però alcuni documenti e la transazione finale. Dunque dettagli non irrilevanti che non è scontato si riescano ad ultimare.

Inoltre anche altri tre soggetti, tra cui due fondi anglosassoni, avrebbero manifestato un concreto interesse verso la Sampdoria. La trattativa con al Thani comunque sembrerebbe più vivida, e certamente l’idea di rivedere Vialli presidente sarebbe un vero sogno per i blucerchiati, che potrebbero rivedere un loro grande idolo nella dirigenza.

