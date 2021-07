Khalid, video live “New Normal” per lancio Virgin Galactic/ “Lo spazio mi affascina”

Khalid si è esibito con la sua “New Normal” in occasione del lancio di Virgin Galactic Spaceflight in New Mexico domenica 11 luglio. Si è trattato della prima missione spaziale turistica della storia: un volo della compagnia Virgin Galactic con a bordo un equipaggio di due piloti e quattro specialisti di missione, partendo da un cosmodromo, ha raggiunto una sommità di 86 chilometri di distanza dal suolo terrestre restando per 5 minuti e 49 secondi al di fuori dell’atmosfera terrestre.

Maria Teresa Ruta lancia "Mi sveglio ballando"/ Video: "Tormentone? Avevo detto no"

Sebbene la canzone di Khalid non uscirà ufficialmente fino al 21 luglio, il cantautore l’ha presentata in questa maniera molto particolare ed unica. “New Normal” è nata all’inizio della pandemia ed è stato un modo per affrontare l’ansia e l’incomprensione di quel momento: “Ho dovuto fare i conti con chi ero come individuo e il tipo di persona che volevo essere. E per me questa canzone incarna solo la speranza per il risultato del nostro futuro” disse parlandone come la sua terapia personale.

Bob Marley, le 5 migliori canzoni/ Quali lo hanno reso un fenomeno culturale

Il nuovo brano di Khalid

L’esibizione di Khalid è stata trasmessa nel livestream del lancio sul sito di Virgin Galactic, sul canale Youtube e sui profili social. Sempre a proposito del brano in uscita il 21 luglio, l’artista ha detto: “In questo periodo, l’anno scorso, ero super affascinato dallo spazio. Stavo guardando questa cometa di nome Neowise ed anche i viaggi nello spazio sono qualcosa che mi hanno sempre interessato. E ho provato a capire questo nuovo futuro postmoderno che sta arrivando, specialmente quando si tratta di tecnologia: è qualcosa che mi entusiasma davvero“.

Maneskin, Eurovision 2021/ Video, la versione di Zitti e Buoni senza parolacce

Negli ultimi anni Khalid ha collaborato con diversi artisti; dopo l’uscita del suo album “Free Spirit” nel 2019, ha lavorato sia come autore che vocalmente alla canzone “Beautiful People” di Ed Sheeran, e poi anche con Pink alla traccia “Hurts 2B Human” dell’omonimo progetto discografico della cantautrice. Ad agosto 2020 è stato pubblicato il singolo “So Done” di Alicia Keys a cui Khalid ha collaborato sia come co-autore che vocalmente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA