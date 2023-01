Kim Kardashian con la maglia della Roma/ Foto, a passeggio con la divisa 1997-1998

Kim Kardashian non ha di certo bisogno di popolarità e visibilità, ma quanto avvenuto in queste ultime ore sui social sta facendo davvero discutere i tifosi della Roma e in generale gli amanti del calcio. La regina di Instagram, capace di avere un profilo seguito da ben 342 milioni di persone in ogni angolo della terra, è stata catturata mentre indossava una curiosa divisa… della Roma. Già proprio così perchè si nota la celebre Kim Kardashian mentre passeggia con degli shorts e una lunga divisa giallorossa fino alle ginocchia, con degli enormi occhiali da sole neri e delle scarpe da ginnastica di colore nero.

Ovviamente l’artista di origini arabe è stata accolta e paparazzata dal solito nutrito gruppo di giornalisti e fotografi che la segue passo passo, e incalzata sulla fine del suo storico matrimonio con il celebre Kanye West ha confessato: “Non parlo di lui”. Stando a quanto sottolineato dal Corriere dello Sport attraverso il suo sito online, la showgirl indossava nell’occasione una vecchia divisa della Roma, precisamente quella della stagione 1997-1998. Si tratta di un’annata decisamente storica in quanto fu la prima con Zdenek Zeman in panchina e periodo in cui Francesco Totti stava per sbocciare mostrando il suo immenso talento.

KIM KARDASHIAN CON LA MAGLIA DELLA ROMA: LA SUA PASSIONE PER LA CITTA’ ETERNA…

Quel campionato venne vinto dalla Juventus, che chiuse in prima posizione con 74 punti davanti all’Inter a quota 69. La Roma, invece, concluse al quarto posto, che all’epoca non significava Champions League, dietro alla sorpresa Udinese, piazzatasi terza a quota 63.

Tornando a Kim Kardashian, l’artista ha mostrato al mondo intero di fatti la celebre maglia della Roma, e non è ben chiaro se la sua sia stata una semplice scelta di moda, uno stile sportivo, oppure, se vi sia una reale passione per la compagine della Lupa. La cosa certa è che l’artista non ha mai nascosto il suo apprezzamento per la capitale, e durante una vacanza risalente all’estate del 2021 pubblicò una serie di scatti dalla città eterna facendo chiaramente capire di esserne rimasta colpita.

