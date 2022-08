Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati/ L’addio dopo nove mesi per…

Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati

Il 2022 sarà ricordato sicuramente come l’anno in cui sono scoppiate più coppie. Mentre in Italia continua a far notizia la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dagli Stati Uniti rimbalza la notizia della fine della relazione, dopo appena nove mesi, tra Kim Kardashian e Pete Davidson. La coppia si sarebbe detta definitivamente addio a causa del poco tempo che i due avevano a disposizione da trascorrere insieme.

A riportare lo scoop è il portale E News che ha riportato alcune dichiarazione di una fonte attendibile vicina alla coppia che avrebbe confermato l’addio tra il comico e la regina indiscussa delle influencer svelando anche il motivo di quella che viene definita “inevitabile rottura”.

Ecco perchè Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati

Kim Kardashian e Pete Davidson, dunque, si sono lasciati davvero per il poco tempo che trascorrevano insieme? Tra i due sarebbe tornata k’imbra di Kanye West allontanandoli e portandoli alla rottura definitiva? A svelare tutto è sempre il portale E News che ha riportato le seguenti dichiarazioni che avrebbe rilasciato una fonte attendibile.

“La nostra fonte ci ha riferito che Kim non intende tornare con Kanye West: ‘Loro si vogliono davvero bene, c’è amore e rispetto reciproco. Purtroppo però questa storia non poteva funzionare. Si vedevano davvero poco e passavano pochissimo tempo insieme a causa del loro lavoro. Il motivo è proprio il rapporto a distanza, secondo Kim e Pete non poteva andare avanti. I loro impegni impegnativi rendevano davvero difficile mantenere una relazione. La decisione quindi è stata presa di in comune. Questo non significa che Kim vuole tornare con Kanye. Il divorzio sta andando avanti come dovuto. Sono felicemente genitori e mantengono rapporti civili’”, si legge come riporta Biccy.

