Kirk Hammett e Robert Trujillo (Metallica) video “My friend of misery”/ Live inedito

Kirk Hammett e Robert Trujillo, rispettivamente chitarrista e bassista dei Metallica, sono stati ospiti a sorpresa durante il concerto del jazzista Kamasi Washington e della sua band. Sul palco dell’Hollywood Bowl di Los Angeles si sono esibiti con una rivisitazione inusuale del brano “My Friend of Misery“, pubblicato nel 1991 dal gruppo heavy metal statunitense. Questo curioso incontro con il mondo jazz è stata l’occasione per presentare live uno dei pezzi che sarà contenuto nel disco “The Metallica Blacklist“, in uscita il 10 settembre.

Il progetto arriva per celebrare i trent’anni dalla pubblicazione del “Black Album“, quinto in studio della band, nonché quello di maggior successo commerciale. La nuova versione sarà una vera e propria compilation: includerà 53 canzoni reinterpretate da artisti di ogni genere ed epoca. Un omaggio senza confini musicali, a cui hanno preso parte cantautori, rapper, popstar, rockstar, artisti country; come anticipazione è stata resa nota la versione inedita di “Nothing Else Matters“, interpretata da Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

Metallica: “L’album vuole attraversare generi musicali e generazioni”

Tutti i guadagni ottenuti dalla vendita di “The Metallica Blacklist” verranno devoluti ai progetti sostenuti dalla fondazione benefica della band stessa, chiamata All Within My Hands, e saranno scelti personalmente da ognuno dei 53 artisti che sono stati coinvolti nel progetto. I Metallica hanno detto: “Il disco nasce con l’idea di attraversare un’incredibile vastità di generi musicali, generazioni, culture e continenti. Volevamo includere tutti, dagli artisti con cui abbiamo diviso il palco nel corso degli anni a quelli che non erano ancora nati quando è uscito l’album originale. Ognuno di loro è chiamato a dare la propria interpretazione di un pezzo dal Black Album“.

Infatti, è stata degli artisti ospiti la scelta del brano da rivisitare tra i dodici contenuti nel disco originale. Fra loro ci sarà anche la popstar colombiana Juanes, famoso soprattutto per la hit “La camisa negra” del 2009; in questa occasione, reinterpreterà “Enter Sandman”, primo singolo estratto dal Black Album. A partire dal 25 luglio, inoltre, saranno in vendita negli store i Vans Family, due modelli di scarpe nati dalla collaborazione tra i Metallica e Vans proprio per celebrare il trentennale. Il design è basato sull’artwork del pezzo “Sad But True”, curato da Pushead.





