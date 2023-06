Kourtney Kardashian incinta di Travis Barker/ Video, l’annuncio al concerto con cartello

Kourtney Kardashian è di nuovo incinta e per comunicarlo al marito, il noto Travis Barker, batterista dei Blink-182, ha deciso di utilizzare un metodo alquanto alternativo: durante un concerto della sua dolce metà ha esposto un cartello con scritto “Trevis i’m pregnant”, che appunto significa “Sono incinta”. Un siparietto davvero piacevole che ha sorpreso lo stesso Travis Barker, costretto ad interrompere la sua performance sul palco per correre ad abbracciare la sua amata. I due si sono quindi baciati e abbracciati sotto gli occhi dei molti presenti, una scena davvero emozionante che potete vedere anche nel video qui sotto.

La coppia desiderava avere un figlio da molto tempo, e i due stavano provando a diventare genitori da mesi: a dicembre però, Kourtney Kardashian aveva spiegato di aver interrotto la procedura di fecondazione artificiale, e ciò le aveva causato una profonda depressione. C’è comunque da precisare che la Kardashian è già mamma di tre bimbi, leggasi Mason, Penelope e Reign, avuti dall’ex fidanzato Scott Disick, e anche Barker è già papà di Landon di 19 anni e Alabama di 17 avuti dalla sua ex moglie Shanna Moakler.

KOURTNEY KARDASHIAN INCINTA DI TRAVIS BARKER: DOPO DIECI ANNI DI AMICIZIA IL FIDANZAMENTO E POI LE NOZZE

Una famiglia allargata quindi che ora si amplierà con un sesto figlio. Non è ben chiaro quando il piccolo nascerà, visto che la notizia è fresca-fresca, ma nelle prossime settimane siamo certi che verranno forniti ulteriori dettagli sul nascituro, a cominciare dal sesso, arrivando appunto fino alla data di nascita.

Decisamente romantica la storia d’amore fra Kourtney Kardashian e Travis Barker: dopo 10 anni di amicizia i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra, trasformando il loro sentimento d’amicizia in amore. Nel 2022 si erano quindi sposati dopo due anni di fidanzamento, ed oggi, a distanza di un anno, la splendida notizia della dolce attesa: se non è una favola poco ci manca.

