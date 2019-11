KSI vs Logan Paul/ Video, rematch show fra i due youtuber: trionfa l’inglese

E’ andato in scena stanotte, oltre oceano, l’incontro di boxe fra Logan Paul e KSI. No, non si tratta di due pugili che si stavano contendendo la cintura dei pesi massimi, bensì di due youtuber di fama mondiale. Entrambi si erano già scontrati ed hanno deciso di giocarsi la rivincita presso il mitico Staples Center di Los Angeles. In un palazzetto gremito di celebrità, fra cui il cantante Justin Bieber, e l’eccentrico personaggio americano Dan Bilzerian, alla fine ha trionfato lo youtuber inglese KSI, che ha avuto la meglio sullo sfidante a stelle e strisce. Per rendere l’idea di quanto lo scontro sul ring fosse atteso, basti pensare che il match è stato trasmesso in diretta televisiva sulla piattaforma streaming DAZN, che ha deciso di acquistarne i diritti.

KSI VS LOGAN PAUL: VIDEO. VITTORIA AI PUNTI PER L’INGLESE

La vittoria del pugile di colore, KSI, non è arrivata tramite KO, ma per punteggio, con i giudici di gara che hanno decretato il successo del britannico con il risultato di 56-55 per Logan contro i 57-54 e 56-55 per KSI. Decisiva nello score finale, una penalità di due punti per il biondo youtuber americano, handicap che ha decretato la sua sconfitta. Ed ora ci sarà da attendere un terzo incontro fra i due? Al momento sembrerebbe proprio di no, visto che KSI, parlando dell’argomento al termine del match, ha confessato: “No, ormai è fatta”. Grande fair play sul ring, visto che dopo che le due star del web se le sono date di santa ragione, alla fine si sono abbracciati ed hanno dimostrato grande rispetto l’uno per l’altro. Ovviamente il match è stato molto criticato dagli amanti della disciplina, ma visto che il primo incontro era stato seguitissimo, si era deciso di dare vita ad un re-match per la gioia dei milioni dei fan dei due. Secondo Webboh.it, non è da escludere che i prossimi a sfidarsi potrebbero essere Jake Paul, fratello di Logan, e lo youtuber inglese AnEsonGib, amico di KSI.





