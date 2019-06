La casa di famiglia/ Video, su Canale 5 il film con Lino Guanciale (oggi, 4 giugno)

La casa di famiglia va in onda oggi, martedì 4 giugno 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. La regia de La casa di famiglia è stata affidata al regista laziale Augusto Fornari, un regista in tinta con il cinema voluto dalla coppa produttrice, autore nel tempo di film come Ma quando arrivano le ragazze?, poi il vero successo con la pellicola Basilicata coast to coast, interpretata dall’attore lucano Rocco Papaleo, quindi in questo caso un Nemo, ma profeta in patria, negli anni più recenti ‘Torno indietro e cambio vita’ con l’inossidabile coppia Ricky Memphis e Raoul Bova, ma fu soprattutto una mini serie poliziesca, ambientata a Bologna, a far innamorare di se il regista, Il commissario Manara. Guardando il cast troviamo invece Lino Guanciale, il quale a da pochi anni ricevuto il premio Flaiano, e la brava Matilde Gioli, già nel cast de Il capitale umano di Virzì. Clicca qui per il trailer del film

La casa di famiglia, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de La casa di famiglia. Alex Lombardi ha grossi problemi economici, debiti difficile da affrontare, soluzioni all’orizzonte poche e nebulose. Con grande umiltà decide quindi di chiedere un prestito economico ai suoi due fratelli Oreste e Giacinto, gemelli, e alla sorella Fanny, un rapporto di amore e odio che propende però per il primo sentimento, corrisposto. Il padre, Sergio Lombardi, da ben cinque anni è in coma, apparentemente irreversibile e senza soluzione nel breve periodo. In attesa del miracolo, i quattro fratelli decidono, per aiutare Alex, di vendere la casa di famiglia, una proprietà nella quale i ricordi d’infanzia e di felicità sono ancora ben presenti sui muri della casa, nelle stanze, nei soprammobili, ovunque. Malinconia e decisione viaggiano allo stesso passo e proprio nel giorno del miracolo, del risveglio del padre, ai quattro fratelli non rimane che una soluzione, recuperare a tutti i costi la casa per far sì che lo shock non sia eccessivo e letale per un uomo debole e sensibile.

