La Caserma 2 non andrà in onda: perché?/ Decisione Rai: guerra in Ucraina…

“La Caserma 2” non andrà in onda per il momento. La Rai avrebbe deciso di far slittare il ritorno del programma televisivo per via della situazione della guerra in Ucraina. Il programma sarebbe dovuto partire a marzo, ma purtroppo è stato posticipato. Il motivo sarebbe legato allo scoppio della guerra. D’altronde, un programma in cui un gruppo di persone simula un’esercitazione militare potrebbe apparire controverso in questo periodo e sollevare anche un vespaio di polemiche. La Rai, quindi, avrebbe ritenuto poco opportuno trasmettere lo show a sfondo militare in un momento così delicato della storia. Non si parla tuttavia di una cancellazione, ma soltanto di uno slittamento. Di certo, non vedremo nessuna nuova puntata almeno fino a fine maggio, nella speranza che la situazione si calmi e si possa tornare a una vita diversa quanto prima.

Le registrazioni de La Caserma 2 avevano avuto inizio a settembre dello scorso anno. Il format resta uguale anche se è cambiata la location. Abbandona il Trentino, più precisamente Levico Terme, e approda in Piemonte, a Vinadio, in provincia di Cuneo. A ospitare i ragazzi sarà il Forte Albertino, facente parte della Caserma Carlo Alberto, fortezza eretta per volere di Carlo Alberto di Savoia nel 1834 e considerato uno degli esempi di architettura militare più significativi dell’intero arco alpino. Per l’occasione, il comune piemontese aveva disposto “la chiusura temporanea al pubblico e al transito veicolare e pedonale del Forte Albertino e di aree e strade limitrofe”.

“La Caserma 2”, anticipazioni e rumors sul cast della seconda edizione

Ne “La Caserma 2” ci saranno quattro influencer. Oltre a Giorgia Cavalluzzo e Gabriele Verde, ci sarà Giorgia Yin. Le sue origini sono cinesi, ma è nata in Emilia-Romagna. Ha vissuto i primi cinque anni della sua vita in Cina assieme a una baby sitter. Dopodiché, all’età di sei anni, è tornata a vivere in Italia. Non sappiamo, invece, la sua età esatta, ma in passato è stata vittima di razzismo per le sue origini straniere. Su TikTok ha 450mila follower. L’altro concorrente de “La Caserma 2” è Luca Di Stadio, che nella vita fa il dj ed è seguito da 130mila follower sulla piattaforma cinese. Su TikTok sono diventati virali i video con suo cugino Nando, affetto da sindrome di Down: assieme al fratello, ironizzano su questa condizione in una maniera molto bella. Luca ha anche scritto un libro sui disturbi alimentari.

La prima concorrente invece è Giorgia Cavalluzzo, che conta quasi 700mila follower su TikTok e più di 120mila follower su Instagram. La creator è nata il 13 agosto 2001 a Formia, una piccola città tra Roma e Napoli. Ha studiato al liceo linguistico. Fin da piccola ha avuto una grandissima passione per la danza, che l’ha portata a provare moltissimi stili, come l’hip hop e il jazz. Era stata contattata anche per partecipare a “Love Island”, ma aveva rifiutato. Il secondo concorrente “famoso” de “La Caserma 2022” è Gabriele Verde, che ha 140mila follower su TikTok e 10mila su Instagram. Gabriele è un modello di Roma, classe 1999. Suona la chitarra elettrica e pratica arti marziali, oltre a calcio e basket.



