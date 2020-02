La Corrida 2020/ Anticipazioni 28 febbraio: chi vincerà dopo la psicologa Valentina?

Dopo l’ottimo esordio della settimana scorsa con 4.187.000 telespettatori e il 19.7% di share, oggi, venerdì 28 febbraio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis, conduce la seconda puntata de La Corrida. Nonostante siano passati più di cinquant’anni dalla nascita del programmo ideato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, La Corrida continua ad essere una trasmissione amatissima dal pubblico che premia la fantasia, ma anche il coraggio dei concorrenti che, sul palco, si trasformano in veri artisti sfoggiando il loro “talento”. Grande novità dell’edizione 2020 de La Corrida è la presenza della giuria degli esperti formata da ex concorrenti che, al termine di oggni esibizione, commenta ciò che hanno vito. Tutte le performance dei dilettanti allo sbaraglio sono accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

I CONCORRENTI DE LA CORRIDA 2020

A vincere la prima puntata de La corrida 2020, emozionando tutto il pubblico in studio e i telespettatori, è stata la psicologa di Marsala Valentina Alagna che ha regalato un’esibizione toccantecantando con la lingua dei segni il brano “Come un pittore” dei Modà. Valentina si è aggiudicata la vittoria a ex aequo con i Gemelli Milano, 4 fratelli di Meta di Sorrento che hanno trasformato lo studio in una sala da ballo esibendosi in una coreografia sulle note della versione remix del brano “Tu vuò fa’ l’Americano”. Chi sarà, invece, il vincitore della seconda puntata? Anche questa sera, ci saranno dilettanti allo sbaraglio dotati di un vero talento artistico ed altri che divertiranno il pubblico che, al termine di ogni esibizione, esprimeranno il proprio gradimento con applausi, fischi e così via.

COME VEDERE IN STREAMING LA CORRIDA

Nel corso della serata ci saranno anche i video degli “aspiranti dilettanti” che cercheranno di conquistare la fiducia di Carlo Conti per poter avere un piccolo passaggio in prima serata. I video-selfie degli “aspiranti dilettanti” possono essere spediti alla redazione del programma, telefonando al numero 02.36767454. I più divertenti, poi, vengono trasmessi nel corso delle varie puntate. Ricordiamo, inoltre, che anche La Corrida, come tutti i programmi Rai, può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La diretta streaming comincia contemporaneamente a quella televisiva.





