La leggenda di Al, John e Jack, Italia 1/ Trama e cast del film con il trio, oggi, domenica 2 giugno 2024

La Leggenda Di Al, John E Jack, Diretto Da Aldo, Giovanni E Giacomo E Massimo Venier

Domenica 2 giugno, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23,35, la commedia gangster del 2002 dal titolo La leggenda di Al, John e Jack. La pellicola è diretta dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e da Massimo Venier, nella loro quarta collaborazione a partire dall’esordio del trio nel 1997 con Tre uomini e una gamba. Le musiche hanno invece la firma del compositore italiano Andrea Guerra, autore delle colonne sonore di numerosi lungometraggi di registi di fama internazionale, come Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek e Giuseppe Bertolucci.

I protagonisti sono interpretati dal trio composto da Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti, insieme da quasi 30 anni sia al cinema che in teatro. Nel cast anche l’attore e comico napoletano Giovanni Esposito, attualmente impegnato nel programma Stasera tutto è possibile, e l’attore e drammaturgo Ivano Marescotti, volto di numerosi film di successo, come Johnny Stecchino (1991), Il mostro (1994) e Il talento di Mr. Ripley (1999).

La Trama Del Film La Leggenda Di Al, John E Jack: Tre Improbabili Gangster

La leggenda di Al, John e Jack è ambientato a New York verso la fine degli anni ’60, dove tre gangster (Al, John e Jack) stanno vedendo un film nello stesso drive in dove uno dei più crudeli boss mafiosi della zona, Sam Genovese, sta per compiere un terribile omicidio. Prima di poter portare a termine il suo piano, però, l’uomo rischia di soffocare a causa di un ossicino di pollo che gli è andato di traverso: proprio la sua vittima lo aiuta e così Genovese decide di risparmiarlo.

Nel frattempo, Al viene colpito da una scossa elettrica e perde non solo la memoria ma anche le sue capacità come gangster. Il trio di mafiosi inizia a fallire una missione dietro l’altra, assassinando anche un barbiere per sbaglio. Un giorno Genovese ordina ai tre uomini di scortare la sua amata e anziana zia per la città, ma Jack la uccide per errore, così i protagonisti si rifugiano dal fratello omosessuale di Al, invaghito di John, per trovare una soluzione e salvarsi dalla vendetta di Genovese.

Proprio in quel momento però Al sente alla televisione la notizia di un ragazzo, affetto da una malattia che gli fa perdere la memoria ogni volta che si addormenta, e scopre di essere proprio lui la persona di cui stanno parlando. John e Jack, infatti, sono in realtà i suoi fratelli e lo stanno sfruttando per incolpare Genovese del sequestro.

Nonostante tutto, Al decide di stare al gioco dei suoi fratelli, ma proprio quando sembra essere riuscito a tornare a una vita normale, i due decideranno di rapirlo nuovamente per compiere l’ennesima truffa.











