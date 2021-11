Moglie di Aldo Montano attacca Manuel Bortuzzo/ “Forse gli fa comodo stare con Alex”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è nata un’amicizia speciale tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Uniti dalla passione per lo sport, oltre a dormire nello stesso letto, trascorrono tanto tempo insieme raccontandosi aneddoti e storie di vita. Un’amicizia che piace tanto anche ai fans del reality. Tuttavia, la moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, non ha nascosto di avere dei dubbi sull’atteggiamento di Manuel. Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Olga Plachina si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni nei confronti di Manuel.

Olga Plachina moglie Aldo Montano/ "Soleil e Belli? Lei si sente una dea, lui recita"

Ai microfoni della Cannavò, la moglie di Montano ha raccontato di avere dubbi per l’atteggiamento avuto da Manuel durante lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. Tutti e tre, sin dall’inizio, hanno instaurato un legame al punto da essere ribattezzati “i tre moschettieri”. Qualcosa, però, tra Montano e Belli si è rotto e la moglie di Aldo non nasconde la propria posizione sull’atteggiamento assunto in quel frangente da Bortuzzo.

Aldo Montano e Alex Belli, la pace è tutta strategia?/ L'attore:"Mi sento in colpa" ma..

I dubbi della moglie di Aldo Montano su Manuel Bortuzzo

Dopo lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli, Manuel Bortuzzo, legato ad entrambi anche se il legame con il campione olimpico è molto più forte, ha mantenuto un atteggiamento neutrale ascoltando le ragioni di entrambi e provando a far abbassare i toni sia a Montano che a Belli per riportare la serenità tra i due. Un atteggiamento che, tuttavia, non ha convinto totalmente Olga Plachino come ha dichiarato lei stessa a Casa Chi.

“Mah guarda, per me è una roba stranissima. Io vedo che Manuel è un ragazzo giovane ma molto intelligente, non lo so. Forse a lui fa comodo stare con Alex, ma tra di loro non vedo amicizia. A me sembra che tutti vedano che persona è veramente Alex, è un attore con tutti lì dentro. Un po’ anche con sua moglie”, ha spiegato la moglie di Montano.

Olga Plachina "Buon anniversario mio Tarzan"/ La replica agli auguri del marito Albo Montano





© RIPRODUZIONE RISERVATA