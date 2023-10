La notte dell’agguato, Rete 4/ Alta tensione nel western con Gregory Peck, oggi martedì 17 ottobre 2023

La notte dell’agguto, diretto da Robert Mulligan

Martedì 17 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,30, il film western del 1968 dal titolo La notte dell’agguato.

La pellicola è diretta dal regista Robert Mulligan, candidato al Premio Oscar nel 1963 come miglior regista per Il buio oltre la siepe.

La sceneggiatura è invece scritta da Alvin Sargent, che ha collaborato sia a Spider-Man 2 e Spider-Man 3, e si ispira al romanzo Salvaje (The Stalking Moon) scritto dall’autore di origini norvegesi Theodore Victor Olsen.

Ghost - Fantasma, Canale 5/ Il cult dell'amore con Patrick Swayze e Demi Moore, oggi 17 ottobre 2023

Nei panni del protagonista il celebre attore Gregory Peck, con cui Mulligan aveva già collaborato nel 1962 ne Il buio oltre la siepe, film che gli valse l’Oscar come miglior attore.

Al suo fianco l’attrice Eva Marie Saint, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista in Fronte del porto di Elia Kazan, con Marlon Brando, e interprete dell’anziana Martha Kent, la madre adottiva di Superman, in Superman Returns (2006) di Bryan Singer.

Nel cast anche l’attore Robert Forster, candidato al premio Oscar al miglior attore non protagonista nel 1998 per Jackie Brown.

L'ultimo boy scout - Missione: sopravvivere, Italia 1/ Bruce Willis al top, oggi, lunedì 16 ottobre 2023

La trama del film La notte dell’agguato: una donna da proteggere

La notte dell’agguato racconta la storia di Sam Varner (Gregory Peck) che, mentre guida un distaccamento della cavalleria, si trova per caso a prendere parte alla cattura di un gruppo di nativi americani.

Tra costoro vive anche una giovane e affascinante donna bianca, Sarah Carver (Eva Marie Saint), con suo figlio, un bambino meticcio, che ormai da più di dieci anni convive con gli apache dopo essere scampata a un terribile massacro.

La donna è molto spaventata poiché teme il ritorno del crudele Kataua, padre del bambino, che potrebbe privarla del figlio.

Così chiede a Sam di accompagnarla e proteggerla durante il viaggio fino al suo ranch nel Nuovo Messico; l’uomo però si rende conto che Kataua li sta seguendo così si offre di ospitarli nel proprio ranch, dove li raggiunge una guida meticcia di nome Nick (Robert Forster).

Il mondo nelle mie braccia/ Avventura e sentimenti su Rete 4, con Gregory Peck, oggi, lunedì 16 ottobre 2023

Durante un momento di assenza di Sam, Kataua ne approfitta rapendo Sarah, che viene ritrovata poco dopo ferita e sanguinante proprio da Sam e Nick. Inizia così un ultimo scontro durante il quale purtroppo Nick perde la vita…











© RIPRODUZIONE RISERVATA