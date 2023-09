La promessa/ Anticipazioni 19 settembre 2023: Camilo prende in ostaggio Alonso e Conrado

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 19 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 19 settembre, ci svelano che Padre Camillo è ormai uscito allo scoperto: non è un vero prete, ma un impostore! Il falso parroco imbavaglia Alonso e Conrado e minaccia di uccidere chiunque si metta sulla sua strada. Catalina li scopre e li libera, poi partono all’inseguimento dell’impostore, scoprendolo in cucina, dove ha preso in ostaggio Lope. Solo l’eroico intervento di Romulo riesce a disarmare e a consegnare il criminale alla Guardia Civile, che lo arresta. Camilo, però, non rivela i motivi per cui si è finto prete, né chi gli ha affidato tale incarico.

Beautiful/ Anticipazioni 19 settembre 2023: Brooke e Ridge tornano insieme, Taylor sconfitta

Lorenzo, invece, propone al figlio Curro di andare a trovare la madre in sanatorio, ma al ritorno Alonso scopre che il ragazzo è visibilmente scosso. Gli basta questo per pensare che in quel viaggio sia successo qualcosa di terribile che lo ha lasciato turbato. Ma cosa potrebbe essere accaduto?

La promessa, anticipazioni del 19 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Jana continua ad avvicinarsi a Curro dopo aver capito che il ragazzo viene maltrattato dal padre. La giovane domestica è sempre più coinvolta nel signorino tanto da esser decisa a ricostruire il suo aereo per ricordargli la passione per il volo. Per raggiungere il suo scopo ha però bisogno di denaro, quindi chiede l’aiuto di Catalina. Curro, invece incoraggiato proprio da Jana, prende la decisione di chiedere spiegazioni al padre sul perché lo tratti così male. Nonostante i suoi sforzi, il giovane non riesce a raggiungere il suo obiettivo, poiché Lorenzo sembra essere una persona dall’animo oscuro ed è difficile comprenderlo. Inoltre, il cognato di Cruz continua ad accusarla di approfittare dell’invalidità della sorella per distribuire a suo piacimento i beni del barone.

Terra amara/ Anticipazioni 18 settembre 2023: i sogni di Zuleyha e Yilmaz si interrompono

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, si scopre cos’è realmente successo al barone, che non è morto accidentalmente come tutti sospettano. L’uomo è stato ucciso accidentalmente da Pia, che ha agito per difendere Teresa da un tentativo di violenza da parte del barone. Jana e Maria hanno poi aiutato le due a simulare un incidente per giustificare la morte del loro padrone. Jana scopre che Manuel viene maltrattato dal padre, mentre capisce che Jimena sta alterando i ricordi del ragazzo facendogli credere che in passato avevano una relazione.

Un posto al sole/ Anticipazioni 18 settembre 2023: Micaela attratta da Costabile?

Jana cerca quindi di far ricordare al giovane la sua passione per il volo. Salvador è stato catturato dai soldati in battaglia, ma Maria è all’oscuro di tutto. Catalina è sicura che Padre Camilo sia un impostore e confida i suoi sospetti al padre; Alonso coinvolge anche il tenente Funes ma la situazione prende una brutta piega per i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA