La promessa/ Anticipazioni 26 settembre 2023: Catalina fa una scoperta sul furto della spilla

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 26 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 22 settembre, ci svelano che è ormai chiaro che Gregorio voglia distruggere Rómulo a tutti i costi, dato che ha un conto in sospeso con lui. Quest’ultimo ha deciso di fidarsi di Pía, condividendo con lei questa sua nuova preoccupazione: per quale motivo il terribile maggiordomo ce l’ha con lui? Romulo è convinto che Gregorio nutra nei suoi confronti un certo rancore per un evento accaduto nel passato e di cui non riesce a ricordare. Lei cerca di consolarlo, facendogli capire che probabilmente si è trattato di un malinteso. Nonostante i suoi sforzi, Rómulo non può fare a meno di continuare a preoccuparsi. Per lo stesso motivo, prova a cercare nuovi indizi per ricordare cosa potrebbe essere successo.

Beautiful/ Anticipazioni 26 settembre 2023: Deacon in terapia da Taylor

Il tutto avviene mentre Don Gregorio continua a imperversare su Don Romulo, evocando in lui dei trascorsi che lo hanno portato a voler annientare il fedele maggiordomo dei de Luhan. E la tensione tra i due aumenta all’improvviso.

La promessa, anticipazioni del 26 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che grazie alle indagini di Mauro, che riesce a rintracciare l’usuraio che ha acquistato per primo la spilla scomparsa, Catalina può avvicinarsi sempre di più alla verità. Il Moreno viene così a sapere chi degli abitanti di La Promesa l’ha rubata. La giovane deciderà di affrontare il villano, pretendendo da lui una confessione, ma qualcosa sconvolge i suoi piani. Infatti Catalina viene a scoprire una verità diversa sul furto della spilla che la lascia senza parole! Di cosa potrebbe trattarsi? Intanto, mentre indagano su Gregorio, il rapporto tra Pía e Gregorio migliora di giorno in giorno. Sembra che il nuovo maggiordomo abbia preso molto a cuore la giovane governante.

Beautiful/ Anticipazioni 22 settembre 2023: Finn prova a scappare!

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro, incoraggiato da Jana, prende la decisione di chiedere spiegazioni al suo presunto padre sul perché lo tratti così male. Nonostante i suoi sforzi, il giovane non riesce a raggiungere il suo obiettivo, poiché come risposta ottiene un’altra dimostrazione di violenza da parte di Lorenzo. Doña Pía, con grande forza d’animo, realizza l’impensabile: fare in modo che Gregorio moderi un po’ i suoi atteggiamenti e smetta di rendere la vita impossibile a tutti.

Jana scopre che Manuel viene maltrattato dal padre, mentre capisce che Jimena sta alterando i ricordi del ragazzo facendogli credere che in passato avevano una relazione. Jana cerca quindi di far ricordare al giovane la sua passione per il volo. Deve però farlo il più presto possibile poiché i duchi d’Infantes e i marchesi di Luján vogliono accelerare le nozze tra Manuel e Jimena.

Beautiful/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Taylor e Deacon, nasce un'amicizia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA