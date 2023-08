La Promessa, anticipazioni puntata lunedì 28 agosto 2023/ Maria trova il diario segreto di Jana

La Promessa, anticipazioni 28 agosto 2023: Jana alla ricerca della verità

Oggi – lunedì 28 agosto – alle ore 14.45 su Canale 5, torna l’appuntamento con La Promessa, una nuova soap opera prodotta in spagna che unisce dramma e intrighi ricchi di suspance e colpi di scena. La messa in onda sulla rete Mediaset è partita da alcune settimane dopo la prima visione su La 1 a gennaio 2023 trovando fin dalle prime puntate un discreto seguito da parte dei telespettatori, accattivati dalle vicende abilmente raccontate.

La Promessa – in onda oggi, lunedì 28 agosto alle ore 14.45 su Canale 5 – propone al pubblico di Mediaset e agli appassionati delle soap opera una nuova avvincente puntata. Al centro della narrazione ancora la giovane protagonista, Jana Exposito; infiltrata nella tenuta “La Promesa”, di proprietà di una ricca famiglia di marchesi. Il suo scopo, fingendosi una semplice cameriera, è quello di risalire ad un verità celata sul destino di sua madre e del fratello minore. La prima è stata uccisa quindici anni prima, senza che mai venne scoperto l’autore dell’omicidio; del secondo invece ha totalmente perso le tracce.

La promessa, anticipazioni puntata 28 agosto 2023: la trama

Oggi – Lunedì 28 agosto alle ore 14.45 su Canale 5 – andrà in onda una nuova puntata de La Promessa, nuova soap opera spagnola. L’episodio odierno si aprirà con il triste destino di Salvador e Maria, costretti a dirsi addio; il giovane sarà costretto a partire per la guerra raggiungendo l’esercito sul fronte africano. Nel frattempo, la donna entrerà nella stanza di Jana rinvenendo un diario segreto; verrà così a conoscenza del desiderio suo desiderio di vendetta riferito ad un uomo misterioso. Preoccupata per la vita del barone – dopo aver trovato anche un’arma da fuoco – decide di addormentarla e legarla al letto per scoprire la verità.

In uno scenario parallelo, Cruz e Alonso hanno finalmente deciso di mandare Leonor ad ultimare gli studi a Parigi. La notizia viene subito riportata a Mauro che si rende protagonista di un commovente discorso di addio. Intanto, Camilo riceverà una telefonata particolarmente ambigua riferita al futuro della famiglia Lujan; gli sarà consigliato di osservare con attenzione sua figlia Jimena. Nel frattempo, Manuel attenderà invano una risposta da parte di Jana; la giovane non troverà il biglietto scritto dal ragazzo, non presentandosi all’appuntamento.











