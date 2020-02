La pupa e il secchione 2020/ Video, la prova cinematografica con bacio conquista…

La finale de La pupa e il secchione 2020 ha regalato tanti momenti hot e tante scene divertenti. Le quattro coppie finaliste hanno dovuto affrontare diverse prove prima di arrivare al Bagno di cultura che ha poi decretato la vittoria di Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco. Tra i momenti che hanno appassionato maggiormente il pubblico c’è sicuramente la prova d’improvvisazione cinematografica con le quattro coppie finaliste che, giudicate da un’icona del cinema italiano come Sandra Milo hanno dovuto affrontare la difficile prova dell’improvvisazione interpretando alcune delle scene più famose della storia del cinema. “Sei stata una pupa fantastica”, ha detto Paolo Ruffini accogliendo Sandra Milo pronta a giudicare le doti interpretative delle pupe, dei secchioni e dei viceversa. “Datevi da fare”, ha detto Sandra Milo, ma tra le quattro coppie, chi ha conquistato maggiormente il pubblico?

LA PUPA E IL SECCHIONE 2020, IL MOMENTO CINEMATOGRAFICO CONQUISTA TUTTI

Stella Manente e Santagati hanno dovuto intepretare “Rocky”, in particolare la famosa scena in cui il pugile urlando chiama la sua “Adriana”. Mazzoni e Angelica, invece, hanno dato vita alla scena finale di Via col vento mentre Titanic è stata la scena che ha visto recitare Massa e Marina che sono stati anche i protagonisti di un bacio passionale. Infine, i vincitori Scalzi e Stefano hanno portato un po’ di romanticismo nella villa de La pupa e il secchione 2020 con la famosa scena del vaso di Ghost. Tra le quattro coppie, quelle che hanno ottenuto più successo sono state quella dei Viceversa e quella di Massa e Marina che hanno portato a casa anche i complimenti di Sandra Milo. Un momento da rivedere per il pubblico del programma di Italia 1 che si è congedato dal pubblico in grande stile incollando davanti ai teleschermi 1.642.000 spettatori (8.8%). Cliccate qui per vedere il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA