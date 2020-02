Marina e Massa, bacio mozzafiato a La Pupa e il Secchione/ Realtà o finzione…

Al centro della finalissima de La Pupa e Il Secchione ci sarà proprio la volontà, da parte di tutti, di liberarsi dei freni inibitori e lasciarsi andare, sarà questo a portare al bacio tra Marina e Massa? Il promo dell’ultima puntata di questa sera mostra proprio alcuni dei momenti clou della serata e, in particolare, questo bacio che coronerebbe il sogno del pubblico che in quest’ultimo mese li ha seguiti leggendo un’affinità nel loro rapporto e nella gelosia della bella Marina per il suo secchione, ma sarà tutto vero? In molti hanno notato che ospite della trasmissione sarà Sandra Milo per la prova cinema e questo lascia pensare che i baci che vediamo nel promo potrebbero essere legati proprio a questo, ma se così non fosse? Già nei giorni scorsi abbiamo visto i due molto legati tanto che, in alcuni passaggi, Marina si è rivelata gelosa di Massa quando lui si è avvicinato molto a Carlotta tanto da finire col discutere.

MARINA E MASSA, ARRIVA IL BACIO MOZZAFIATO NELLA FINALE DE LA PUPA E IL SECCHIONE?

All’epoca dei fatti, un paio di puntate fa, Marina accusava Massa di bypassare l’argomento Carlotta e di non affrontare la cosa con lui, a quale prezzo? La biondina ha rivelato a Massa che se avesse l’occasione di cambiare Secchione lei farebbe il suo nome e questo ha fatto infuriare Marina che è arrivata a ricattarlo obbligandolo a scegliere tra lei e l’altra. Lui si è detto pronto a dire no a questo out out ma sembra che alla fine sia proprio Marina la sua preferita, almeno alla luce del bacio che vedremo questa sera, se si rivelerà vero. L’appuntamento è nel prime time di oggi su Italia1 e non solo con il bacio di Marina e Massa ma anche con qualcosa di più…

