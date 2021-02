La pupa e il secchione 2021 finalisti e pagelle/ Paolella e Manuel Amati eliminati! Miryea Stabile che flirt!

Semifinale ricca di scontri ma anche particolarmente piccante quella de La pupa e il secchione 2021. La puntata del 18 febbraio ha avuto inizio con l’attacco ad una protagonista in particolare: Giulia Paolella. La secchiona scatena i sospetti di molti e di Linda in modo particolare. Il suo attaccamento a Gianluca, il suo essere spesso invadente piace poco ma accende gli animi e questo ci piace. VOTO 7.

Altrettando acceso è l’animo del suo pupo, Manuel Amati. Nel corso di una serata in spa è riuscito a sedurre la bella Miryea e a strapparle un bacio, peccato che lei dopo gli abbia dato un due di picche. Lui, però, l’ha presa bene. Premiamo la simpatia con un VOTO 7. Sono ormai una coppia a tutti gli effetti Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Anche questa settimana si classificano al primo posto, senza manifestare alcun tipo di sofferenza. Carini. Voto 6,5.

Paolella e Manuel eliminati dopo le polemiche a La pupa e il secchione 2021

Anche per Miryea Stabile è una semifinale ricca di colpi di scena. Prima il breve ma intenso flirt col pupo Manuel Amati, poi la vittoria della puntata e la finale conquistata insieme a Luca Marini. Di certo la pupa sa come farsi notare. VOTO 6,5. Marini continua ad essere spesso mira delle critiche dei compagni d’avventura. Ancora un po’ troppo rigido. VOTO 5,5. Dopo un’esilarante prova di sensualità nelle vesti femminili, la presenza di Pisano (così come quella di Linda) nella puntata va a scemare. I due finiscono infatti all’ultimo posto e, dunque, al bagno di cultura diretto. VOTO 6. Concludiamo con Gianluca Tornese e Giulia Orazi, forse la coppia che è maturata di più nel corso di questa avventura. Lei inizia a sciogliersi e ad abbandonare un po’ quella forte timidezza anche grazie alle incursioni di Andrea De Santis; lui ha ancora scatti d’ira ma comprende i suoi errori e si scusa tra le lacrime. VOTO per entrambi 8. Gli eliminati di questa puntata sono Paolella e Manuel, unica coppia a non conquistare la finale.



