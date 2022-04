La Pupa e il Secchione show, pagelle 4a puntata/ Asia in coppia con Miko e Mila…

La Pupa e il Secchione show 2022, pagelle 4° puntata: Ivan e Nicole eliminati!

La quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022 si è conclusa con l’eliminazione della coppia composta da Ivan e Nicole. Barbara D’Urso, anche questa sera ha mostrato il suo nuovo outfit interamente dedicato a sé stessa e ispirato a Coco Chanel (voto 7). A grande richiesta, da parte di sua mamma e della sua ex pupa, questa sera Nicolò Scalfi ha fatto il suo ingresso in villa per qualche giorno in qualità di ospite (Voto 6). Mila Suarez questa sera ha rischiato l’eliminazione, ma la conduttrice ha voluto rivelare che il ruolo della donna sarà quello di essere una “pupa insidiosa” che vivrà nella love room (Voto 7).

Mirko Gancitano questa sera, finalmente, si è liberato di Mila Suarez e ha guadagnato Asia Valente come pupa (Voto 7). Elena Morali, nonostante sia da poco entrata all’interno del reality ha già tirato fuori gli artigli rispondendo alle accuse delle altre pupe sulla sua chirurgia estetica (Voto 7). Ivan e Nicole questa sera sono stati i più votati da parte degli altri concorrenti, la coppia ha avuto qualche difficoltà per via dei loro numerosi litigi e incompatibilità di carattere. (Voto 5,5).

Tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show 2022 Francesco Chiofalo ha dimostrato di essere più goffo di quanto non dia a vedere. Anche questa sera il pupo nel cercare di sorreggere la sua pupa è caduto durante il set fotografico di Alex Belli, la simpatia di questo concorrente però non è in dubbio (Voto 7). Alessandro questa sera ha dovuto far scoppiare la sua troppia scegliendo Emy al posto di Asia (Voto 6). Asia Valente però resta ancora in gioco sconfiggendo nella vasca di cultura Mila Suarez, continuando così la sua avventura nel reality con Mirko Gancitano (Voto 7).

Denis Dosio questa sera è stato al centro di un triangolo tra lui e le due pupe Nicole e Emy. Il ragazzo ha deciso di scappare nella love room per passare una nottata in compagnia di Nicole lontano da occhi indiscreti. Il suo comportamento non è piaciuto ai giudici e all’altra concorrente che da questo momento in poi ha deciso di chiudere ogni possibilità di una storia con il ragazzo (Voto 6).











