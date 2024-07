La rosa della vendetta: anticipazioni puntata 12 luglio 2024/ Deva in pericolo: Zafer la uccide?

La rosa della vendetta: oggi in onda una nuova puntata

Venerdì 12 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20, il nuovo appuntamento con la serie turca che sta facendo impazzire migliaia di spettatori, La Rosa della Vendetta, trasmessa in Turchia lo scorso anno e approdata in queste settimane sul canale principale Mediaset, registrando ascolti da record. Nella puntata in onda questa sera, i colpi di scena non mancheranno e riguarderanno principalmente Deva la cui vita sarà messa seriamente in pericolo.

Merte, nel frattempo, si renderà conto di essere ancora innamorato di Deva nonostante la sua vita, ora, sia accanto a Gulendam mentre Armagan scopre di essere il fratello di Gulcemal con Zafer che, per evitare che il tutto venga a galla, costringe il ragazzo a tornare a Londra.

Anticipazioni La rosa della vendetta: la scoperta di Armagan

Nella nuova puntata La rosa della vendetta in onda questa sera, la vita di Deva sarà seriamente in pericolo quando Zafer darà ordine ai suoi uomini di rapirla. Infatti quest’ultimi, dopo avere colpito la ragazza alla testa, penseranno di averla uccisa e così decideranno di seppellirla. Solo l’intervento tempestivo di Gulcemal che, con l’aiuto di Vefa, è riuscito a rilevare il segnale del cellulare di Deva, le permetterà di avere salva la vita e di non essere seppellita ancora viva. Una svolta importante coinvolgerà anche Armagan e Gulcemal, infatti il ragazzo scoprirà finalmente che l’uomo è suo fratello, pensando però che sia figlio di suo padre. Per evitare che Armagan possa scoprire la verità, Zafer farà di tutto per costringere il figlio a tornare il prima possibile a Londra, obbligandolo a salire nella macchina dove ad attenderlo vi è Emrullah.

Il rapporto tra Gulcemal e Deva, intanto, continua a fare passi in avanti, infatti proprio per richiesta della giovane, il protagonista rinuncerà per la prima volta alla sua vendetta evitando di eliminare i tre criminali che hanno cercato di ucciderla. Le cose, però, sono tutt’altro che facili, infatti mentre Ipek svela a suo padre Ibrahim che la loro casa è rimasta distrutta in un incendio, Deva dovrà ancora una volta fare i conti con Mert che le confesserà di essere ancora innamorato di lei. Anche in questa occasione Deva sarà fedele ai propri principi cacciando l’ex fidanzato dalla sua stanza e chiedendogli di andare via il prima possibile ricordandogli che ora il suo unico pensiero deve essere il suo rapporto con Gulendam.

La rosa della vendetta: dove siamo rimasti

Nella scorsa puntata de La rosa della vendetta, abbiamo visto un confronto molto importante tra Mert e Deva durante il quale l’uomo ha implorato l’ormai ex fidanzata di perdonarlo per il suo tradimento con Gulendam. La ragazza, però, è ferma sulla sua posizione e ha chiarito duramente di non volere più avere nulla a che fare con lui dopo quanto successo.

Deva vorrebbe raccontare tutto a Gulcemal, ma la paura di quello che l’uomo potrebbe fare la portano a rimanere in silenzio. Intanto il legame tra Gulcemal e Deva si fa sempre più profondo, tanto che quest’ultima riesce anche a convincerlo di permetterle di visitare il padre in ospedale. In cambio, però, l’uomo le chiede di accompagnarlo alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco durante la quale i due protagonisti ballano con passione, davanti agli occhi stupiti e rabbiosi di Zafer.

