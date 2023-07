L’A.S.S.O. nella manica, Italia 1/ Bella Thorne e Mae Whitman rivali, oggi, domenica 9 luglio 2023

L’A.S.S.O. nella manica, diretto da Ari Sandel

Domenica 9 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle 14,15 la commedia per ragazzi del 2015 L’A.S.S.O. nella manica. Il film è diretto dal regista Ari Sandel, celebre per avere vinto nel 2006 l’Oscar per il cortometraggio Bank Story. La storia è basata sul romanzo Quanto ti ho odiato di Kody Keplinger e il titolo originale, Duff, è un acronimo di “Designated Ugly Fat Friend”, letteralmente “La brutta grassa amica designata”.

Per questo motivo in Italia è stato utilizzato un altro acronimo che sta per “Amica, Sfigata, Strategicamente Oscena”.

La protagonista de L’A.S.S.O. nella manica, Bianca Piper, è interpretata dalla giovane attrice Mae Whitman, conosciuta per essere apparsa in numerose serie televisive di successo come Friends, Giudice Amy, Cold Case e Grey’s Anatomy. Al suo fianco due attori molto amati sopratutto dal pubblico di giovanissimi: Robbie Amell e Bella Thorne. Amell, che nel film veste il ruolo di Wesley “Wes” Rush, è celebre per aver interpretato diversi personaggi molto conosciuti come Stephen Jameson nella serie The Tomorrow People, Ronnie Raymond in Firestorm in The Flash e Fred Jones nei film di Scooby-Doo. La bellissima Bella Thorne ha invece raggiunto il successo per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo.

La trama del film L’A.S.S.O. nella manica, adolescenti e bullismo

L’A.S.S.O. nella manica racconta la storia di Bianca (Mae Whitman), una ragazzina molto semplice e acqua e sapone, felice di andare a scuola e stare con i suoi amici, così come tante adolescenti della sua età.

Il suo mondo si capovolge quando un giorno, parlando con due compagne di scuola molto più popolari di lei, scopre di essere stata soprannominata con l’acronimo “A.S.S.O.”, cioè “Amica Sfigata Strategicamente Oscena”.

Le sue certezze vacillano e, ignorando i suggerimenti della sua migliore amica, si avvicina al bel Wesley (Robbie Amell), uno tra i ragazzi più amati della scuola, grande sportivo e un po’ furbetto, per cercare di cambiare l’opinione che gli altri hanno di lei e cancellare quell’orribile nomignolo.

In questo modo la ragazzina spera di riuscire ad attirare l’attenzione di Toby (Nick Eversman), il ragazzo che le piace, e di trovare finalmente abbastanza sicurezza in se stessa per affrontare faccia a faccia la terribile Madison (Bella Thorne).

Bianca vorrebbe che tutti capissero che in ogni persona c’è un A.S.S.O., al di là del proprio aspetto esteriore o del carattere.

La storia prenderà una piega inaspettata e forse, imparando ad amare se stessa, la ragazza troverà anche il vero amore…











