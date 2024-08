L’A.S.S.O. nella manica, film diretto da Ari Sandel

Sabato 3 agosto 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 13:50, la commedia sentimentale del 2015 dal titolo L’A.S.S.O. nella manica.

Il film si ispira al romanzo Quanto ti ho odiato scritto da Kody Keplinger ed è diretto dal regista Ari Sandel, celebre per avere curato le riprese della serie televisiva di successo Shadowhunters.

Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico Dominic Lewis, che lavorerà nuovamente con Sandel nel 2018 in Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween.

Temptation Island 2024, Raul e Martina si riavvicinano?/ Retroscena: "Il tentatore Carlo si è arrabbiato"

La protagonista del film L’A.S.S.O. nella manica è interpretata dall’attrice Mae Whitman, che ha debuttato quando aveva solo 6 anni nel lungometraggio Amarsi di Luis Mandoki.

Al suo fianco l’attore Robbie Amell, diventato famoso grazie al personaggio di Firestorm nella serie tv The Flash e per quello di Fred Jones in Scooby-Doo! Il mistero ha inizio.

Nel cast anche l’attrice Bella Thorne, conosciuta dal pubblico per il ruolo di Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo, e l’attrice Bianca Santos, nota per il personaggio di Maya nella serie tv Legacies.

Selvaggia Lucarelli, parole di fuoco contro Angela Carini dopo il caso Imane Khelif/ “Furba, fa la vittima”

La trama del film L’A.S.S.O. nella manica: come vincere il bullismo

L’A.S.S.O nella manica racconta la storia della giovane Bianca (Mae Whitman), una ragazzina come tante, acqua e sapone, che vive felicemente la sua giovinezza, tra amici e scuola.

Tutto cambia quando, chiacchierando con due amiche molto più popolari di lei, scopre che le è stato affibbiato un soprannome piuttosto crudele, ovvero A.S.S.O., “Amica Sfigata Strategicamente Oscena”.

Il mondo di Bianca crolla improvvisamente e tutte quelle che erano le certezze che aveva avuto fino a quel momento vengono meno. La ragazza, presa dal vortice dei sentimenti, non ascolta i giusti suggerimenti della sua più cara amica e decide di legarsi ad uno dei ragazzi più popolari della scuola, Wesley (Robbie Amell), un tipo un po’ furbo ma fondamentalmente innocuo, nella speranza di potersi lasciare alle spalle quel soprannome che tanto odia.

Fedez, un altro malore in aereo, come sta?/ Chiara Ferragni criticata sui social: “Vergogna, era suo marito”

La protagonista spera, inoltre, di riuscire a catturare le attenzioni di Toby (Nick Eversman), e di riuscire finalmente a contrastare la crudele Madison (Bella Thorne), acquistando nuova sicurezza in sé stessa.

Bianca dimostrerà ben presto che non conta l’aspetto fisico o la popolarità, chiunque può diventare un A.S.S.O. e che questo non è assolutamente un aspetto negativo o di cui vergognarsi.