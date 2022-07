La sorella di Zaniolo: “Se vuole andare via, non va insultato”/ “Basta con minacce”

Nicolò Zaniolo potrebbe dire addio alla Roma. Sul giocatore giallorosso c’è forte l’interesse della Juve, che è in attesa di capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore sta continuando la preparazione in ritiro con il club capitolino, e non è stato impiegato in amichevole contro il Trastevere. Al momento, comunque, la trattativa con i bianconeri è ancora ferma e non ha fatto registrare grandi passi in avanti, ma un indizio importante sul futuro potrebbe arrivare proprio dalla sorella di Zaniolo.

Benedetta, sorella di Nicolò, ha commentato su Tik Tok il video di una fanpage della Roma in cui c’è un video con le migliori azioni di Paulo Dybala. La Joya piace infatti in casa giallorossa, con il club che potrebbe provare a portarlo nella Capitale a parametro zero. Nel video, in cui si parla dell’argentino come eventuale sostituto di Zaniolo in caso di cessione del giocatore, il sottofondo musicale è ‘Tanti Auguri‘ di Raffaella Carrà con la frase “Trovi un altro più bello che problemi non ha“. La sorella di Zaniolo ha commentato così il video: “Sputate nel piatto in cui avete mangiato, se lui vuole andare non bisogna insultarlo e minacciarlo personalmente“.

Il futuro di Zaniolo

La Roma lavora per il futuro attacco. Il club vorrebbe regalare a José Mourinho Paulo Dybala, svincolato, ma sul giocatore argentino ci sono anche altri club, ai quali nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Napoli. A questo c’è da aggiungere la situazione legata a Nicolò Zaniolo, che non è così sicuro di rimanere nella Capitale. Il fantasista piace alla Juve, che avrebbe già un accordo con il giocatore. Non ci sarebbe però ancora l’ok della Roma, anzi, secondo Il Messaggero neppure l’offerta. Al club non sarebbe infatti pervenuta alcuna offerta per il 22 giallorosso, che nel frattempo aspetta la Juve.

Come rivelato dalla sorella di Zaniolo su Tik Tok, la volontà del giocatore sarebbe chiara. “Se lui vuole andare non bisogna insultarlo”, ha scritto Benedetta. Una frase che fa capire che Nicolò ha già preso la sua decisione, che sarebbe appunto quella di proseguire la sua carriera lontano da Roma. La partenza, però, non è così scontata. Bisognerà capire se la Juve sarà disposta a fare uno sforzo economico per portarlo a Torino: in caso contrario non è escluso il rinnovo con il club di Friedkin.











