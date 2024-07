Ilary Blasi non condurrà La Talpa?/ “Nei prossimi giorni sarà annunciata la vera conduttrice”

La conduttrice fatta fuori anche da La Talpa?

Questa sera Ilary Blasi farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo, oltre un anno dopo l’avventura conclusa al timone de L’Isola dei famosi, ereditata poi da Vladimir Luxuria. Secondo alcune voci, la ex moglie di Francesco Totti, che sembrava in pole position per condurre la nuova edizione de La Talpa, non sarà la padrona di casa del format pronto a tornare sul piccolo schermo dopo anni, a rivelarlo è stata la giornalista Grazia Sambruna, intervenuta sulle colonne di Mowmag: “Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto“.

Vedremo dunque chi prenderà il posto di Ilary Blasi alla guida del ritornante programma, anche se in molti sperano che sia Paola Perego, storica conduttrice della trasmissione anche se non sarà facile, visto che è legata da un contratto alla Rai dove condurrà ancora una volta Citofonare Rai2. Smentita dunque, anche se tutto è da confermare, la prima ipotesi lanciata nei mesi scorsi dal ben informato portale TVBlog.it: “Alla guida della nuova edizione de La Talpa dovrebbe esserci una famosa conduttrice, Ilary Blasi, che torna alla conduzione di un reality show dopo lo stop dell’Isola dei famosi, che l’editore ha deciso di affidare quest’anno a Vladimir Luxuria”.

Ilary Blasi torna su Canale Cinque con Battiti Live

Intanto il pubblico potrà riabbracciare stasera la conduttrice di Canale Cinque con la nuova edizione del format musicale, che vedrà proprio la romana prendere il posto che fino alla passata edizione era stato di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che invece verrà sostituito da Alvin.

Per Ilary Blasi inizia dunque una grande avventura, già registrata nelle scorse settimane e che non sarebbe stata del tutto immune da gaffe o qualche piccolo problema, come ricostruito anche nelle scorse ore quando l’ex lady Totti si sarebbe inventata di sana pianta il nome di un paese pugliese, San Fernando della Puglia o quando con una battuta avrebbe provocato fastidio allo staff di Irama, tra gli artisti che si esibiranno nelle prime puntate.

