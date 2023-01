Lady Gaga in Mercoledì 2?/ Jenna Ortega: “Netflix l’adorerebbe, ecco il suo ruolo…”

Lady Gaga potrebbe apparire nella stagione numero 2 della serie tv record di Netflix, Mercoledì? Difficile dirlo fatto sta che anche la superstar di origini italiane si è fatta travolgere dal telefilm di Tim Burton, regalando un mese fa circa il balletto più famoso preso direttamente dallo stesso prodotto, su TikTok. “Sono sicuro che Netflix l’adorerebbe”, ha detto Jenna Ortega, la protagonista di Mercoledì, intervistata nelle scorse ore da Variety in occasione del pre-show digitale in vista dei Golden Globes.

Da quando Mercoledì ha fatto il suo debutto sulla piattaforma americana, poco più di un mese e mezzo fa, sono stati milioni gli utenti di TikTok che hanno deciso di ricreare la tipica danza di Jenna Ortega, ma rispetto al balletto originale che si basa sulla musica dei “Goo Goo Muck” dei The Cramps, la maggior parte ha deciso di danzare su “Bloody Mary” di Lady Gaga. “È davvero strano”, ha aggiunto la giovane attrice di Mercoledì riferendosi alla tendenza del social, e ancora: “Sai cosa c’è di divertente? Molto tempo fa ho lavorato con un parrucchiere che lavorava con Gaga e avevo appena visto Gaga in concerto qualche anno prima. [Il parrucchiere ha convinto] Gaga [a farmi] un video dicendo che aveva sentito che ero una fan. Gaga mi ha fatto un video. Dubito che si ricordi. Ma vederla farlo ora… è uno di quei momenti in cui ti rendi conto che la vita cambia molto velocemente”.

LADY GAGA IN MERCOLEDÌ 2? ECCO COSA NE PENSA JENNA ORTEGA, INTANTO LA NUOVA STAGIONE…

Ma che ruolo potrebbe avere Lady Gaga in Mercoledì 2? Secondo Ortega l’artista di fama mondiale potrebbe essere un mix fra Mercoledì, appunto la stessa Ortega, e Miss Thornhill, interpretata da Christina Ricci: “Se Lady Gaga dovesse farne parte, dovrebbero essere due mostri che si capiscono”.

In ogni caso Ortega ha riferito di non aver avuto alcun contatto con la cantante, e sulla seconda stagione ha aggiunto: “Non ho visto niente e non so niente. Come attore ti viene detto cosa fare. Lo sto aspettando! Penso che stiano appena iniziando a mettere insieme gli autori, quindi vedremo”.

