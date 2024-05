L’Album di Amici 2024/ Anticipazioni e diretta: puntata speciale col meglio del serale di Amici 23

L’Album di Amici 2024 su Canale 5: anticipazioni puntata speciale del 25 maggio sul meglio del serale

La settimana scorsa si chiudeva ufficialmente il serale di Amici 23 con la finale, che ha poi incoronato vincitrice Sarah Toscano. Maria De Filippi ha però deciso di stupire i fan del talent di Canale 5 con un’altra puntata, dal titolo L’Album di Amici. Parliamo di una puntata speciale, in onda questa sera 25 maggio dalle 21.30 circa, durante la quale i fan potranno rivivere le sfide più accese e i momenti più iconici dell’ultima edizione.

Così come accaduto in passato con L’album di C’è posta per te, questa volta tocca ad Amici andare in scena con una puntata extra che, chiariamo, non porterà su Canale 5 contenuti nuovi. Verranno riproposte alcune scene del serale di Amici 2024, tra le quali sfide tra allievi, guanti di sfida, scontri tra professori. Ma anche i divertenti guanti di sfida tra professori e gli interventi della giuria del serale.

Cosa vedremo ne L’Album di Amici 23: dalle sfide ai ballottaggi

Amici 2024, dunque, non si ferma. Anche quest’anno il talent di Maria De Filippi ha ottenuto ottimi ascolti in tutti i suoi appuntamenti, basti pensare che la finale ha fatto registrare il boom con 4.484.000 spettatori e il 31.82% di share. Proprio di fronte a questi risultati potrebbe essere nata l’idea di allungare questa edizione del serale, che è andata avanti per circa due mesi, di un’altra puntata, che mostrerà il percorso degli allievi fino alla finalissima.

Esibizione dopo esibizione, L’Album di Amici 2024 ci trasporterà in un viaggio che parte dalla presentazione della giuria del serale – composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi -, fino alle prime sfide con l’imbattibile team di Zerbi e Celentano (poi arrivato tutto a giocarsi la finalissima). Verranno mostrate le eliminazioni, i ballottaggi, e non è da escludere che siano mandati in onda anche alcuni backstage, tra cui le dichiarazioni dei ragazzi eliminati da Amici 2024.

L’Album di Amici 2024 in diretta streaming

L’album di Amici 2024 sarà dunque il saluto definitivo ad Amici 23, un’edizione caratterizzata da successi ma anche molte critiche. La scuola di Canale 5 però riaprirà le porte molto presto: i casting per Amici 24 sono già aperti e a settembre scopriremo chi saranno i nuovi allievi che popoleranno la classe del talent.

La puntata speciale di Amici 2024 è possibile seguirla non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











