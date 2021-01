Lance O’Brien, compagno Tanya Roberts/ Perchè ha annunciato la “morte” dell’attrice?

Tanya Roberts non è assolutamente morta come annunciato ieri dal compagno Lance O’Brien. L’ospedale dove la stessa diva americana è ricoverata è uscito allo scoperto smentendo la drammatica indiscrezione, e a questo punto la domanda sorge spontanea: perchè l’annuncio prima della certezza del decesso? Lance O’Brien aveva descritto gli ultimi attimi della star nonché compagna di vita: “Non potevo farle visita a causa delle norme anti Covid. Lo staff dell’ospedale ha fatto un’eccezione vista la situazione. Mentre la tenevo nei suoi ultimi istanti, lei ha aperto gli occhi. Ho potuto vedere i suoi bellissimi occhi un’ultima volta. Tanya aveva gli occhi più belli”.

Tesi che era stata tra l’altro confermata anche dall’agente di Tanya Roberts, Mike Pingel: “Nei giorni precedenti al suo collasso sembrava stare bene, faceva anche delle video chat con i fai. Lei è stata attaccata a un ventilatore, ma non è mai migliorata”. Nella notte è arrivato quindi il colpo di scena, con lo stesso agente che ha puntato il dito nei confronti proprio di Lance O’Brien, il compagno di Tanya Roberts, dicendo: “Lui mi ha detto che lei era morta tra le sue braccia”. Dichiarazioni che sanno di “scaricabarile” e che sottolineano ancora di più come la vicenda sia stata trattata forse con un attimo di superficialità, oppure qualcuno ha avuto troppa fretta nell’annunciare la morte dell’attrice famosa in particolare per la serie tv “Charlie’s Angels”.

LANCE O’BRIEN E IL MISTERO DELLA MORTE DI TANYA ROBERTS: SI E’ FATTO PRENDERE DALLO SCONFORTO?

In difesa di Lance O’Brien, il fatto che lo stesso si sia forse fatto prendere dal panico e dallo sconforto, e vedendo la moglie gravissima su un letto d’ospedale, chiudere gli occhi, ha forse pensato che fosse realmente finita. Il portale americano TMZ, che sta seguendo la vicenda praticamente live, ha aggiunto: “Abbiamo appena parlato con Lance, il partner di Tanya. Ci dice che è andato in ospedale domenica dopo aver ricevuto una chiamata dai medici che dicevano che Tanya Roberts stava per morire.

Lui è andato in ospedale, mentre si è seduto nella sua stanza lei ha aperto gli occhi ed ha cercato di afferrarlo, ma poi i suoi occhi si sono chiusi e lei ha fatto un sospiro. Il marito ha detto che era devastato, che è uscito dalla stanza e poi dall’ospedale, senza mai parlare con i medici”. Lance O’Brien vive con Tanya Roberts a Hollywood Hills, in California, e la splendida attrice americana era stata sposata in passato con lo sceneggiatore Barry Roberts, poi deceduto nel 2006 a seguito di un’infiammazione al cervello.



