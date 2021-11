Lando Buzzanca e Francesca Della Valle/ Figlio dell’attore “Nozze? Papà poco lucido”

La trasmissione di Italia Uno Le Iene si è occupata nella serata di ieri del matrimonio fra Lando Buzzanca e la giornalista Francesca Della Valle. La donna sostiene di aver ottenuto il consenso del noto attore oggi 80enne, ma la famiglia di lui, a cominciare dal figlio Massimiliano, è convinta che l’uomo non sia capace di fatto di intendere di volere, di conseguenza, se mai avesse dato il suo assenso alle nozze, lo avrebbe fatto non conscio di sapere cosa stesse accadendo. Eppure, secondo Francesca Della Valle, Lando Buzzanca è innamoratissimo: “Io questa donna la amo ed è da mesi che chiedo di sposarla diceva – il racconto della 45enne parlando con Nina Palmieri de Le Iene – era felicissimo, diceva di non potersi immaginare di essere così felice”. E ancora: “Sembrava che da sempre ci conoscessimo, mi disse, come è possibile che a 80 anni si possa avere un colpo di fulmine? Mi ha corteggiato in tutti i modi possibili e immaginabili, siamo diventati una coppia nella vita. Mai accorto che lui aveva 80 anni, da nessun punto di vista, lui è passionalissimo. a letto? Io la prima notte di nozze solo dopo il matrimonio, non abbiamo mai consumato? Non lo dirò mai”. Replica, a distanza, Massimiliano Buzzanca, figlio dello stesso attore: “Mio padre non mi ha mai detto che voleva sposarsi con Francesca”, e ancora: “Patti chiari, per me non esiste quella persona soprattutto dopo alcune cose successe. Era una delle 5/6 persone che in questi ultimi anni lo hanno accompagnato e che lui chiamava le mie fidanzate”.

Eppure all’inizio le cose sembravano andassero bene: “All’inizio abbiamo fatto anche un paio di servizi assieme su Oggi, Gente, questi giornali qua… – racconta ancora Massimiliano – papà stava bene, diceva che le faceva ridere, quindi che problema c’era, l’abbiamo accolta in famiglia”. Poi però, stando sempre al racconto del figlio, qualcosa è cambiato: “Dopo neanche un mese che frequenti una persona dici di aver aperto una società di produzione, lei da quanto so non ha mai fatto cinema”. Accuse che però Francesca Della Valle rimanda al mittente: “Non abbiamo aperto nessuna società di produzione”. Secondo la giornalista, inoltre, Lando stava bene anche dal punto di vista della salute: “Aveva solo il problema di afasia, le parole si fermano in testa e non riesce ad esprimerle, ma lui mi ha chiesto di sposarlo ogni giorno ma io gli dicevo di no, l’ho fatto penare, l’amore si deve conquistare ogni giorno”. Versione differente invece quella della famiglia, secondo cui Lando non sarebbe troppo lucido: “Ha problemi di scarsa lucidità, non riconosce le persone, ha iniziato ad avere poca capacità di capire cosa stava facendo”. Ci sono poi delle questioni economiche in ballo visto Massimiliano Buzzanca spiega: “Prendeva 4/6 mila euro al mese che per un uomo di 80 anni non sono pochi”, oltre a due proprietà immobiliari di grandi dimensioni. “Lando era in una posizione economica difficile, molto difficile – sostiene Francesca Della Valle – mi ha detto che non aveva mai gestito il suo patrimonio e dai miei figli mi ritrovo riempito di debiti. Chiunque è entrato in quel conto lo ha derubato”. Ma anche in questo caso la versione di Massimiliano è differente: “Mai avuto accesso ai conti, tutto tracciabile”. E ancora: “Mentre prima i soldi del diritto d’autore arrivavano solo sul conto di papà un bel giorno quei soldi sono arrivati anche su conto dove c’era la firma di papà e della Francesca”. Ma ovviamente l’altra campana rimanda al mittente ogni accusa: “Avevo la firma? Assolutamente no, le cose si dimostrano”.

LANDO BUZZANCA E FRANCESCA DELLA VALLE, IL FIGLIO DELL’ATTORE: “SE IO AVESSI RUBATO I SOLDI DI PAPA’…”

Si parla anche di un precedente per tentata truffa, ma a riguardo Francesca ci tiene a precisare: “Altra diceria del signor Buzzanca, io lo denuncio. C’è stato il rinvio a giudizio ma è andato in prescrizione, ma dal mio punto di vista lui ha derubato il padre, io non ho precedente di nessun tipo: documenti che lo dimostrano? E un mio fatto provato, vi prego di non tornare sull’argomento”. Quindi contrattacca: “Loro hanno giocato sporco su questa vicenda, guardiamo la documentazione del patrimonio di Lando”. Ma Massimiliano replica: “Se io avessi rubato soldi a mio papà, chiedo comunque l’amministratore di sostegno che deve controllare i conti, vado a chiamare i carabinieri e dico che ho rubato? Ma che so’ scemo?”. Poi, ad aprile di quest’anno, l’attore è caduto in casa subendo un forte trauma cranico: “Non mi fu più possibile ricevere notizie – denuncia Francesca – l’amministratore di sostegno pose un veto assoluto da parte dei medici nei miei riguardi”. Ma secondo Massimiliano Buzzanca: “Nessuno le ha mai impedito di andarlo a trovare”. Altra vicenda poco chiara, la firma su un documento pubblico di Lando Buzzanca: “E’ apparsa la firma in un documento pubblico in Comune – spiega ancora il figlio – per la richiesta di un matrimonio, io ho visto la firma e non mi pare la sua”.

LANDO BUZZANCA E FRANCESCA DELLA VALLE: IL “MISTERO” DELLA FIRMA…

Le Iene hanno contattato un’esperta grafologa che ha spiegato: “Ho trovato tante incongruenze, è fatta da qualcuno che ha tentato di imitarla”, ma anche su questo punto Francesca Della Valle ribatte: “Certo che ha firmato lui, eravamo io e Lando nella camera, non ho testimoni. Lui cambia spesso firma, la sua firma varia a seconda delle emozioni. E’ la firma assolutamente di Lando”. In ogni caso il dubbio resta e i due rimangono sulle rispettive posizioni: “Lando sta benissimo – sostiene ancora Francesca – mi abbraccia, sorride e mi dice che ora dobbiamo sposarsi. Io non riesco spiegare perchè, lo amo, io non mi fido dell’amministratore e dei figli, voglio sposarlo perchè non so che fine farà Lando. Se ci dovessimo sposare la separazione dei beni è determinate, per iscritto metterei che tutto quello che c’è deve essere usato per lui il resto andrà ad una fondazione che io e Lando sceglieremo”. Massimiliano conclude: “Quando ho chiesto a papà se davvero voleva sposarla, lui ha detto di no, era solo per fare pubblicità ad una sit com”, mostrando poi un video in cui si vede proprio grande attore rispondere “No” a domanda se si voglia o meno sposare.



