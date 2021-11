Lando Buzzanca, l’ex Monica Macchioni/ “Con lui 6 mesi da fiaba, famiglia bellissima”

Il matrimonio fra Lando Buzzanca e la giornalista Francesca Della Vecchia continua ad essere al centro dei servizi di Pomeriggio 5, noto programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso. Nella giornata di ieri è stata intervistata a riguardo Monica Macchioni, quella che dovrebbe essere l’ultima fidanzata, prima di Francesca, del noto attore. I due sarebbero stati insieme per circa sei mesi, un breve periodo ma che la stessa Monica definisce il più “intenso della mia vita”.

Stefania Orlando, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Imita Mina. E Malgioglio...

“Ci siamo conosciuti nel 2016 e siamo stati insieme da maggio a ottobre – racconta in collegamento e in diretta televisiva – non ho mai voluto rendere pubblica la storia e ho cercato di proteggerla perché in giro ci chiamavano ‘Il bello e la bestia’. Ho trovato un’accoglienza bellissima nella famiglia. Massimiliano è una persona straordinaria. È scattato subito il feeling. Conservo un ricordo bellissimo, i sei mesi più felici e intensi della mia vita”. Monica, di 44 anni più giovani di Lando Buzzanca, era stata descritta così dallo stesso attore in una vecchia intervista a Novella 2000: “Appena l’ho vista sono rimasto senza parole: aveva un viso angelico… Ho trovato la donna giusta dopo sei anni che è morta mia moglie, dopo tanti incontri. È intelligente, lavoratrice, premurosa e affettuosa. Ha tutti i pregi che possa avere una donna. Monica mi ha fatto rinascere”.

Flavio Insinna/ “Non voglio figli, sarei assente e non sarei all'altezza dei miei”

LANDO BUZZANCA, PARLA L’EX MONICA MACCHIONI: “IL FIGLIO E’ UNA PERSONA STRAORDINARIA”

L’ex di Lando Buzzanca, che di lavoro fa la giornalista, ha aggiunto: “Sicuramente nei nostri progetti non c’era un’idea di matrimonio anche perchè io sono una persona molto libera, sono single e rimarrò una single. Sicuramente il nostro era amore vero, almeno da parte mia, poi però non puoi fare una casistica, come fai? E sicuramente i figli, come Mario, sono persone molto aperte, non ha mai pesato la differenza di età, il lavoro che facevo, non ha mai pesato nulla. La cosa bella è: ‘finalmente vedo mio papà contento’”.

Selvaggia Lucarelli vs Maddalena Loy/ “Ringrazi i vaccinati se oggi non è in casa”

E ancora: “A me piace conservare i ricordi di questi sei mesi di fiaba, io non voglio mettere nessuna ombra negativa. Ho trovato un’accoglienza bellissima nella famiglia Buzzanca tutta, sono stata presentata a Massimiliano il 31 maggio, giorno del compleanno, Massimiliano è una persona straordinaria, mi hanno accolto lui e la sua compagna, giornalista anche lei, Raffaella De Rosa, è scattato subito il feeling. ci siamo visti tante volte con gli amici. Ci sentiamo ancora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA